Microsoft déploie la mise à jour KB5066198 pour Windows 10, version 22H2. En preview et optionnelle, elle déclenche un passage à une build 19045.6396 et n'est donc pas une mise à jour de sécurité classique. Il s'agit de la toute dernière mise à jour de ce type avant la fin du support de Windows 10 pour le 14 octobre 2025.

Quels correctifs apporte la mise à jour d'adieu ?

Loin d'introduire de nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour se concentre sur la résolution de deux problèmes techniques bien identifiés.

Le premier correctif concerne un bug qui empêchait la connexion à des partages de fichiers utilisant l'ancien protocole SMBv1 via NetBIOS sur TCP/IP, un problème apparu après l'installation de la mise à jour de sécurité KB5065429.

Le second vise les entreprises et corrige un dysfonctionnement de la page d'état d'inscription (ESP) de Windows Autopilot, qui pouvait ne pas se charger correctement lors de la première configuration d'un appareil.

Que se passe-t-il après le 14 octobre 2025 ?

Cette date marque la fin du support officiel et gratuit pour Windows 10. Concrètement, Microsoft cessera de fournir des mises à jour de sécurité pour corriger les nouvelles vulnérabilités découvertes.

Les ordinateurs qui continueront de fonctionner avec ce système d'exploitation deviendront progressivement vulnérables aux attaques et aux nuisibles. La principale recommandation de l'entreprise est de migrer vers Windows 11 pour continuer à bénéficier d'un environnement sécurisé avec support actif.

Quelles sont les options pour les utilisateurs récalcitrants ?

Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas passer à Windows 11, Microsoft propose une solution payante avec le programme Extended Security Updates (ESU).

Ce programme prolonge les mises à jour de sécurité pour un coût annuel de 61 dollars par appareil pour les entreprises, et de 30 dollars pour les particuliers.

Une concession notable vient cependant d'être faite en Europe (Espace économique européen) où il sera possible pour les particuliers de s'inscrire gratuitement au programme ESU pour un an. La condition à remplir sera de se connecter avec un compte Microsoft, sans l'obligation de synchroniser des données sur OneDrive.