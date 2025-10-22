C'est un effet papillon comme seule la tech sait en produire. Alors que le monde entier a dit adieu à Windows 10, une conséquence improbable secoue le Japon : les lecteurs de disques optiques s'arrachent, et les magasins du célèbre quartier d'Akihabara à Tokyo se retrouvent dévalisés.

Un phénomène qui illustre le fossé culturel qui persiste entre l'archipel nippon et le reste du monde sur la question du support physique.

Quel est le lien entre la fin de Windows 10 et les lecteurs Blu-ray ?

Le lien est direct, bien que surprenant pour un Occidental. Depuis la fin officielle du support de Windows 10, le 14 octobre 2025, des millions d'utilisateurs doivent préparer leur migration vers Windows 11.

En Europe ou aux États-Unis, le réflexe est de télécharger l'image ISO du système sur une clé USB. Au Japon, une part importante des utilisateurs préfère une autre méthode : graver cette même image ISO sur un lecteur Blu-ray ou un DVD, pour en conserver une copie physique pérenne.

Pourquoi cet attachement si fort aux supports physiques ?

C'est une véritable spécificité culturelle. Alors que le dématérialisé a conquis l'Occident, le Japon conserve un attachement profond aux objets tangibles. Les magasins de CD de musique, de DVD et de Blu-ray y sont encore très présents, et de nombreux logiciels professionnels sont toujours vendus en boîte. Cette habitude se transpose à l'informatique : pour beaucoup, posséder une copie physique de son système d'exploitation est un gage de sécurité.





Ce n'est d'ailleurs pas une première. Un pic de demande similaire avait déjà été observé lors de la transition forcée vers Windows 10. L'histoire se répète, montrant que les mentalités évoluent plus lentement que la technologie.

Quelles sont les conséquences concrètes de cette ruée ?

Le résultat est une véritable pénurie. Les magasins d'électronique d'Akihabara, le cœur battant de la tech à Tokyo, voient leurs stocks de lecteurs optiques fondre comme neige au soleil. La demande est si forte que certains modèles sont devenus introuvables. Le plus ironique dans cette histoire ? Ce sont les lecteurs internes qui sont les plus recherchés, alors même que la grande majorité des boîtiers PC modernes n'ont plus les baies 5,25" nécessaires pour les accueillir.





Cette situation paradoxale pousse les vendeurs à conseiller des lecteurs externes, une solution de repli qui ne satisfait pas tout le monde en raison des vitesses de transfert, souvent limitées par la connectique USB. La fin de Windows 10 aura décidément eu des répercussions inattendues jusqu'au bout.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fin du support de Windows 10 est-elle effective partout dans le monde ?

Non. Si la date officielle de fin de support est bien le 14 octobre 2025, les utilisateurs européens bénéficient d'une exception. Grâce à la réglementation européenne, ils peuvent s'inscrire au programme ESU (Extended Security Updates) et continuer à recevoir les mises à jour de sécurité gratuitement pendant un an supplémentaire, jusqu'en octobre 2026.

Pourquoi les Japonais n'utilisent-ils pas simplement une clé USB ?

Il s'agit principalement d'une préférence culturelle. Au Japon, l'attachement aux supports physiques (CD, DVD, logiciels en boîte) est encore très fort. Posséder une copie physique de Windows 11 sur un disque est perçu par beaucoup comme une sécurité supplémentaire par rapport à un fichier dématérialisé sur une clé USB.

Les disquettes sont-elles encore utilisées au Japon ?

Cela peut paraître incroyable, mais oui, dans une certaine mesure. Le gouvernement japonais a officiellement déclaré la "guerre" aux disquettes dans ses procédures administratives seulement en 2024. Il n'est donc pas rare de trouver encore des disquettes, aux côtés des fax, dans certaines administrations ou entreprises, ce qui illustre ce rapport particulier à la technologie.