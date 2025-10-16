Ce 14 octobre 2025 restera une date marquante dans l'histoire de Microsoft. Ce jour-là, l'entreprise a non seulement déployé le tout dernier Patch Tuesday pour son système d'exploitation emblématique, Windows 10, mais elle a aussi officiellement mis fin à son support.

Un adieu en forme d'urgence, puisque cette ultime salve de correctifs s'attaque à trois vulnérabilités « zero-day » activement exploitées par des pirates. Pour les centaines de millions d'utilisateurs encore sous Windows 10, l'heure est venue de se poser les bonnes questions sur l'avenir de la sécurité de leurs machines.

Quelles vulnérabilités de sécurité sont rectifiées dans cette mise à jour du Patch Tuesday ?

Cette dernière mise à jour de Windows 10 n'est pas seulement un simple adieu. Elle se manifeste comme une dernière résistance face à des dangers concrètement existants. La faille de sécurité la plus préoccupante, identifiée sous CVE-2025-24990, visait le Service de Rapport d'Erreurs Windows. Cette vulnérabilité offrait à un assaillant local la possibilité de gagner des privilèges complets du système, transformant potentiellement votre ordinateur en un conduit pour vos informations. Microsoft a réagi vigoureusement face à cette attaque en éliminant totalement le pilote Windows vulnérable.





Deux autres vulnérabilités, bien que moins détaillées, touchaient des modules internes de Windows et posaient un risque d'exécution de code malveillant. Satnam Narang, un chercheur de Tenable, a souligné que la vulnérabilité CVE-2025-59230 associée au Gestionnaire de connexion d'accès à distance Windows (RasMan) revêtait une importance particulière. Elle autorisait, grâce à une simple prévisualisation d'e-mail contenant un document Office nuisible, l'exécution de code à distance. Il est donc essentiel pour tous les utilisateurs d'installer ce Patch Tuesday, sous risque de rester exposés à des vulnérabilités.

Quelles sont les alternatives disponibles pour les utilisateurs de Windows 10 ?

L'arrêt du support officiel de Windows 10 n'entraîne pas nécessairement la fin de votre appareil, mais il impose des décisions. En Europe, Microsoft offre une prolongation d'un an avec des mises à jour gratuites jusqu'au 13 octobre 2026, sous réserve d'utiliser un compte Microsoft.

Après cette date, seuls les utilisateurs qui paient pour le programme ESU (Mise à jour de sécurité étendue) continueront à bénéficier de mises à jour correctives. Pour les sociétés, la première année, le tarif est de 61 dollars par dispositif et ce coût grimpe progressivement chaque année.



Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas souscrire à un programme payant, l'adoption de Windows 11 ou la recherche d'alternatives devient incontournable. Windows 11 représente l'évolution logique, apportant des améliorations en matière de sécurité et introduisant de nouvelles fonctionnalités. Cependant, tous les ordinateurs anciens ne répondent pas à ses critères matériels. C'est à ce moment-là que d'autres systèmes d'exploitation prennent le relais, apportant un renouveau et une protection constante pour les machines plus anciennes. Passer à un autre système d'exploitation peut paraître intimidant, mais c'est une démarche qui s'avère fréquemment bénéfique.

Linux : une option sérieuse et sans frais pour les ordinateurs plus anciens ?

Si le passage à Windows 11 n'est pas envisageable, ou si vous cherchez une alternative plus légère et open-source, Linux est une option à considérer sérieusement. Des distributions telles que Linux Mint conviennent particulièrement aux débutants et aux ordinateurs plus anciens. Ces dernières sont légères, faciles à utiliser et compatibles avec presque tous les ordinateurs des dix dernières années, nécessitant simplement un processeur 64 bits et 2 Go de RAM (4 Go étant conseillé).





Par exemple, Linux Mint propose une interface graphique familière pour les utilisateurs de Windows et comprend LibreOffice, une suite bureautique open source, qui peut ouvrir, modifier et sauvegarder des fichiers compatibles avec Microsoft Office. Il est même possible d'expérimenter Linux en l'exécutant à partir d'une clé USB, sans avoir à l'installer directement sur votre disque dur. C'est une façon sûre de découvrir un nouvel univers numérique, sans aucune obligation. Sans la crainte de vulnérabilités non résolues, cela constitue un réel atout pour la sérénité digitale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que signifie "vulnérabilité zero-day" ?

Une "vulnérabilité zero-day" est une faille de sécurité logicielle qui est inconnue des développeurs et pour laquelle aucun correctif n'existe encore. Cela signifie que les pirates peuvent l'exploiter avant même que la défense ne soit mise en place, la rendant particulièrement dangereuse. Les failles zero-day corrigées par le dernier Patch Tuesday de Windows 10 étaient déjà activement utilisées.

Mon PC Windows 10 est-il encore sécurisé après le 14 octobre 2025 ?

Sans l'installation du dernier Patch Tuesday, votre PC Windows 10 est potentiellement exposé. Si vous êtes en Europe et utilisez un compte Microsoft, vous bénéficiez d'un an de mises à jour gratuites. Sinon, il faudra payer pour le programme ESU ou migrer vers un autre système d'exploitation comme Windows 11 ou Linux pour garantir une sécurité continue.

Est-il facile de passer à Linux pour un utilisateur de Windows ?

Oui, des distributions comme Linux Mint sont conçues pour être accessibles aux débutants. Elles proposent une interface utilisateur similaire à Windows et des applications équivalentes. Il est même possible de l'essayer depuis une clé USB sans l'installer, ce qui permet de se familiariser avec le système sans risque. C'est une excellente solution pour redonner une seconde vie à un ancien PC.