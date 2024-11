Une telle initiative n'est pas une nouveauté, mais elle a toujours autant le don d'agacer des utilisateurs de Windows 10 qui y sont confrontés. Dans un message affiché en plein écran, Microsoft leur rappelle que les mois sont comptés pour ce système d'exploitation. Son support prend fin le 14 octobre 2025.

L'agacement vient principalement du fait que des recommandations formulées par Microsoft sont aussi vécues comme des publicités. The Verge (image ci-dessous) rapporte ainsi un message qui ne se contente pas seulement d'aiguiller vers Windows 11 ou d'en vanter les mérites. Il fait également la promotion des nouveaux Copilot+ PC.

Le message potentiellement intrusif ne laisse que peu de latitude entre un bouton " Me rappeler plus tard " et un bouton " En savoir plus. " Il n'est pas clair s'il s'adresse aux PC éligibles à Windows 11 ou vise tout particulièrement les ordinateurs dont la configuration les écarte officiellement de la possibilité d'une mise à niveau.

Sans mention des ESU

Comme les fois précédentes, le message en plein écran omet de mentionner l'existence d'un programme ESU (Extended Security Updates) pour Windows 10. Pourtant, il y a eu une récente évolution avec le prix grand public qui a été dévoilé.

Moyennant un paiement de 30 dollars, Microsoft octroie une année supplémentaire pour la réception de mises à jour de sécurité critiques et importantes à destination de Windows 10.