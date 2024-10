Avec le début du déploiement de la mise à jour 2024 de Windows 11 et son application par les plus " téméraires ", il y a d'inévitables remontées de bugs. Un de ces bugs enquiquine les plus soucieux en matière de stockage.

Pendant l'installation, un dossier de cache de près de 9 Go est créé. Le souci est que ce cache de mise à jour ne peut pas être supprimé par la suite avec les moyens habituels, dont le nettoyage de Windows Update pour les fichiers temporaires.

Avec un outil plus ancien comme le Nettoyage de disque (Disk Cleanup), le résultat est le même et indépendamment de la suppression préalable du dossier windows.old qui contient la version précédente de Windows.

Les checkpoint cumulative updates ?

À Windows Latest, Microsoft a confirmé avoir connaissance de signalements au sujet du bug. Il est prévu de publier un correctif dans le cadre d'une prochaine mise à jour. Le bug pourrait être en rapport avec l'introduction des mises à jour cumulatives de point de contrôle.

Les différentiels binaires dans les mises à jour cumulatives seront générés par rapport à la version des binaires dans le dernier checkpoint. L'objectif est d'avoir des différentiels plus petits et plus rapides à appliquer.

Des mises à jour cumulatives de taille réduite est un bon point, mais avec le bug il semble qu'un problème existe avec un volume de données de mise à jour particulièrement copieux. La mise à jour 24H2 de Windows 11 serait considérée comme un point de contrôle à part entière.

Une liste des bugs à consulter

Le bug ne fait pas partie des remontées sur la page consacrée aux problèmes connus pour la version 24H2 de Windows 11. Une liste qui est à surveiller avec des bugs potentiellement bloquants pour l'installation de cette mise à niveau.