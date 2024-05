Pas de Windows 12 pour cette année, même si Microsoft parle d'une nouvelle architecture du système d'exploitation. Elle a pour élément essentiel l'environnement d'exécution Windows Copilot Runtime qui est annoncé comme une révolution à la hauteur de Win32 en son temps pour l'interface utilisateur graphique.

Windows Copilot Runtime a l'ambition de faire de Windows la plateforme de choix pour le développement d'applications IA. Microsoft vante une puissante capacité d'IA intégrée à chaque couche de Windows, tandis que Windows Copilot Runtime comprend plus de 40 modèles d'IA et permet des fonctionnalités comme Recall.

Reste que Recall s'adresse uniquement aux PC de la catégorie Copilot+ PC qui font leur début avec des puces Snapdragon X de Qualcomm (et donc ARM), alors que Microsoft déploie d'ores et déjà la version 24H2 de Windows 11.

En Release Preview

De la partie pour les Copilot+ PC, ce déploiement est précoce. Pour le commun des utilisateurs, il ne s'agit toutefois pas d'un déploiement à grande échelle. La version 24H2 de Windows 11 (build 26100.712) est disponible dans le cadre du canal Release Preview. Des images ISO sont également proposées au téléchargement.

L'équipe Windows Insider précise que la disponibilité générale est prévue plus tard cette année, sachant que 24H2 signifie le deuxième semestre de l'année 2024. " Nous partagerons plus de détails dans les mois à venir sur de nombreuses nouveautés et améliorations incluses dans la version 24H2 de Windows 11. "

Avec Windows 11 24H2

En attendant, il est rapidement évoqué l'ajout du support du Wi-Fi 7 et des améliorations pour la connexion des appareils Bluetooth Low Energy Audio, la prise en charge des fonds d'écran HDR (configuration d'images .jxr pour des écrans HDR), un nouveau mode d'économie d'énergie qui réduit les performances système sur PC portable (pour économiser la batterie) et couvre aussi le PC branché sur secteur.

D'autres points mis en avant sont une nouvelle vue du menu déroulant des paramètres rapides dans la barre des tâches, la possibilité de créer des archives 7-zip et TAR directement dans l'Explorateur de fichiers (en plus de ZIP), la fonction Voice Clarity basée sur l'IA qui n'est plus exclusive aux appareils Surface pour améliorer la qualité audio dans les applications et jeux (Communications Signal Processing Mode).

De tels changements étaient connus avec le programme Windows Insider. Ils s'accompagnent de l'ajout d'une commande Sudo pour Windows qui fait écho à la commande sudo (superuser do) sur Linux (exécution de commandes en tant qu'administrateur ou en tant qu'autre utilisateur). Microsoft rappelle également une réécriture de parties du noyau Windows avec le langage de programmation Rust à mémoire sécurisée.

Copilot dans Windows arrive en Europe

L'intégration de Copilot évolue et se mue en application épinglée à droite sur la barre des tâches (system tray). Elle doit comprendre davantage de commandes pour la modification des paramètres, l'activation de fonctionnalités du système d'exploitation et autres.

En Europe (où Copilot dans Windows fait toujours défaut), il sera possible de télécharger l'expérience Copilot dans Windows via une application mise à disposition dans le Microsoft Store. Microsoft ne fournit cependant pas de calendrier précis.