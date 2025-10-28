En 2024, la version 24H2 de Windows 11 avait été lancée en priorité sur les Copilot+ PC. Microsoft semble s'orienter vers une approche similaire pour 2026.

D'après le leaker Phantomofearth, une version 26H1 de Windows 11 sera préparée spécifiquement pour l'arrivée des puces Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. Une mise à jour qui serait donc exclusive à ces appareils ARM au début de l'année 2026.

Vers une version 26H1, puis 26H2 de Windows 11

Windows 11 26H1 ne serait pas une mise à jour de fonctionnalités majeure. L'objectif principal serait de fournir au matériel Snapdragon X2 Elite une plateforme Windows qui le prend en charge.

Il serait davantage question d'une nécessité technique pour assurer la compatibilité et les performances optimales des nouvelles puces de Qualcomm dès leur sortie

Des nouveautés pourraient cependant faire une apparition dans le cadre de la version 26H1 de Windows 11, puis ultérieurement pour la version 26H2 de Windows 11 sur les autres PC au second semestre de l'année prochaine.

Le nouveau menu Démarrer en novembre

Rien d'officiel néanmoins pour le moment. Dans l'immédiat, rappelons que la refonte du menu Démarrer et d'autres améliorations ont fait leur chemin dans le canal Release Preview pour les Windows Insiders. Elles arriveront pour le plus grand nombre début novembre avec les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11.