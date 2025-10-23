Bonne nouvelle pour les déçus de la version 25H2 de Windows 11. Microsoft confirme qu'il ne faut pas forcément attendre un changement de version dans le cadre d'une mise à jour annuelle pour voir arriver des nouveautés. Et cela ne vaut pas que pour des évolutions avec Copilot.

Via le canal Release Preview, les testeurs du programme Windows Insider ont droit à une mise à jour KB5067036. Il s'agit de l'ultime étape avant une disponibilité générale. À attendre, la refonte du menu Démarrer, une série d'améliorations pour la barre des tâches, l'Explorateur de fichiers et d'autres ajustements.

Les caractéristiques clés du nouveau menu Démarrer

Le nouveau menu Démarrer est conçu pour être plus rapide et plus fluide. Il introduit une mise en page adaptative qui s'ajuste à la taille de l'écran, affichant plus d'applications épinglées ou de recommandations sur les grands écrans.

Les utilisateurs bénéficient d'une personnalisation accrue. Il est possible de basculer entre une vue par catégories, regroupant les applications par type, et une vue en grille alphabétique classique. De plus, les sections " Épinglé " et " Recommandations " peuvent être réduites ou même entièrement désactivées.

Une autre nouveauté est l'intégration de Phone Link (Mobile connecté), avec un bouton dédié à côté de la recherche pour un accès rapide aux notifications et photos du smartphone.

Au-delà du menu Démarrer, d'autres améliorations notables

La mise à jour ne se limite pas au menu Démarrer. La barre des tâches bénéficie elle aussi d'améliorations.

L'icône de la batterie a été revue. Elle est plus grande, passe au jaune lorsque la batterie est faible (inférieure ou égale à 20 %) et peut désormais afficher le pourcentage de charge directement.

Les animations font également leur retour, notamment lors du survol des applications ouvertes. L'Explorateur de fichiers gagne une nouvelle section qui affiche les fichiers récents ou téléchargés, ainsi que des commandes contextuelles pour interroger Copilot sur un fichier.

Des fonctionnalités exclusives Copilot+ PC

Certaines nouveautés sont spécifiquement destinées aux Copilot+ PC. Parmi elles, la " Fluid Dictation " dans l'accès vocal, qui utilise des modèles de langage locaux pour corriger la grammaire et la ponctuation en temps réel.

La fonctionnalité " Click to Do " s'enrichit aussi avec la traduction de texte à l'écran, la conversion d'unités et la détection de tableaux pour les envoyer vers Excel.

A priori, la mise à jour KB5067036 devait commencer à être déployée pour le commun des utilisateurs début novembre prochain, et ce pour les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11.