Windows 11 continue de profiter d'une popularité assez frileuse : les prérequis imposés par l'OS le rendent ainsi inaccessible à une grande majorité d'utilisateurs, notamment au niveau des parcs informatiques professionnels.

Or, il est une population sur laquelle comptait particulièrement Microsoft : les joueurs. Cette population se distingue par des configurations PC plus musclées et souvent plus "techniquement à jour" que les professionnels, ce qui leur permet en théorie de répondre aux prérequis de Windows 11.

Windows 11 derrière Windows 10 dans le jeu

Mais dans les faits, les joueurs boudent encore Windows 11 et ce n'est donc pas une question de matériel, mais bien de choix, et ce, même si la bascule vers W11 est gratuite.

On peut le constater sur l'enquête matérielle de Steam pour janvier 2023 : Windows 10 reste l'OS préféré des utilisateurs (63,46%) de la plateforme de jeux vidéo, et malgré 2 années d'existence, Window 11 ne représente que 30% de parts de marché.

Autre point intéressant : macOS et Linux s'affichent très largement en retrait avec respectivement 2,61 et 1,38% de parts de marché, preuve que les promesses réalisées un temps par les développeurs et même Valve pour valoriser les jeux sur ces plateformes se sont finalement envolées.

C'est même à se demander si les 30% de parts de Windows 11 ne correspondent pas avant tout à la vente liée de l'OS qui se voit imposé dans les machines récentes... Microsoft devra donc trouver des arguments bien plus solides que le Direct Storage pour convaincre les utilisateurs, et mettre les bouchées doubles sous Windows 12 pour favoriser une bascule.