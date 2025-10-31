Octobre est un mois désastreux pour Windows 11. Après des patchs qui ont cassé le LocalHost et l'environnement de récupération (WinRE), Microsoft termine le mois sur une note absurde. La dernière mise à jour optionnelle, KB5067036, introduit un bug ironique : le Gestionnaire des tâches, l'outil censé tuer les processus, refuse de mourir lui-même.

Qu'est-ce que ce nouveau bug "fantôme" ?

Le problème, repéré par Windows Latest, est simple : lorsque vous ouvrez le Gestionnaire des tâches (Ctrl+Shift+Echap) et que vous le fermez avec le bouton 'X', le processus ne se termine pas. Il reste actif en arrière-plan.





Si vous répétez l'opération, vous ne faites qu'ajouter une nouvelle instance "fantôme" à la liste. Des tests montrent que chaque instance consomme 20 à 25 Mo de RAM. Un utilisateur qui ouvre/ferme l'outil 100 fois peut se retrouver avec 2 Go de RAM monopolisés inutilement.

D'où vient ce problème ?

Ironiquement, ce bug semble provenir d'un correctif. La mise à jour KB5067036 (Build 26200.7019) visait justement à améliorer le Gestionnaire des tâches, notamment un bug qui empêchait de regrouper correctement les applications et leurs processus. Il semble que cette modification ait cassé le bouton de fermeture.





Ce bug ne touche pas tout le monde, mais 30% des machines de test de Windows Latest étaient affectées.

Comment contourner le problème en attendant un correctif ?

En attendant que Microsoft corrige... son correctif, il existe des solutions. La plus simple est de ne plus utiliser le bouton 'X'. Pour fermer vraiment le Gestionnaire des tâches, il faut faire un clic droit sur le processus "Gestionnaire des tâches" (dans lui-même) et sélectionner "Fin de tâche".





Si vous avez déjà accumulé des dizaines d'instances, vous pouvez ouvrir l'Invite de commandes et taper : taskkill /im taskmgr.exe /f pour toutes les tuer d'un coup.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles versions de Windows 11 sont concernées ?

Sont concernées les versions Windows 11 24H2 et 25H2 qui ont installé la mise à jour optionnelle KB5067036, déployée depuis le 28 octobre.

Comment vérifier si je suis affecté ?

C'est simple. Ouvrez le Gestionnaire des tâches. Regardez dans l'onglet "Processus". Fermez la fenêtre avec le 'X'. Rouvrez le Gestionnaire. Si vous voyez maintenant "Gestionnaire des tâches (2)" (ou plusieurs lignes "Task Manager"), vous êtes touché.

Microsoft a-t-il reconnu le bug ?

Au moment de la rédaction de cet article, Microsoft n'a pas encore officiellement reconnu le problème, qui a été largement documenté par les médias spécialisés et les testeurs.