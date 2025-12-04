Microsoft confirme l'existence d'un bug particulièrement handicapant qui frappe son système d'exploitation phare. Depuis les mises à jour cumulatives de juillet, certains ordinateurs sous Windows 11 se retrouvent face à des dysfonctionnements critiques de leur interface, paralysant des fonctions aussi essentielles que le menu Démarrer ou la barre des tâches.

Une situation qui concerne surtout le monde professionnel, mais qui soulève des questions sur la stabilité des déploiements récents.

Quel est l'impact concret de ce bug sur Windows 11 ?

Pour les utilisateurs affectés, l'expérience est on ne peut plus désagréable certes, mais aussi particulièrement bloquante. Le symptôme le plus courant est l'impossibilité d'ouvrir le menu Démarrer, suivi de près par la disparition pure et simple de la barre des tâches. Dans les cas les plus sévères, les utilisateurs se connectent pour découvrir un écran noir, sans aucun bureau ni icône. L'Explorateur de fichiers lui-même peut planter au démarrage, empêchant toute navigation dans les dossiers. En résumé, les éléments fondamentaux de l'OS deviennent inopérants.

Derrière ce chaos, une explication technique a été identifiée par Microsoft. Le problème provient d'un échec d'enregistrement de certains paquets XAML après l'installation des mises à jour. Le XAML est un langage utilisé par Microsoft pour définir l'interface utilisateur des applications Windows. Si ces composants graphiques ne se chargent pas correctement, l'ensemble de l'environnement visuel de Windows 11 s'effondre.

Quelles sont les versions de Windows 11 concernées ?

Le problème ne se limite pas à une seule version. Microsoft a confirmé que les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 sont toutes deux touchées. Le bug a été introduit avec les mises à jour de sécurité de juillet 2025 et a persisté dans les patchs suivants, y compris les plus récents. La barre des tâches reste donc une zone à risque pour les parcs informatiques concernés.

Cependant, il y a une nouvelle rassurante pour le grand public. La firme de Redmond insiste sur le fait que ce bug est "très peu probable" sur les appareils personnels. Il affecte principalement les ordinateurs provisionnés en environnement d'entreprise ou gérés par des services informatiques, notamment dans des contextes de virtualisation. Le particulier utilisant son PC à la maison est donc, à priori, à l'abri de ces désagréments.

Comment corriger ce problème d'interface ?

Si Microsoft travaille activement sur un correctif permanent, aucune mise à jour n'est encore disponible pour éradiquer le problème à la source. En attendant, des solutions de contournement ont été fournies aux administrateurs informatiques. La méthode principale consiste à utiliser des commandes PowerShell pour forcer l'enregistrement des paquets XAML défaillants et redémarrer le processus gérant l'interface (SIHost.exe).

Pour les environnements non persistants, comme les bureaux virtuels, une approche plus robuste est recommandée. Il s'agit de mettre en place un script de démarrage qui s'exécute avant le lancement de l'Explorateur. Ce script garantit que tous les composants de l'interface utilisateur sont correctement chargés, empêchant ainsi l'apparition du bug. Une solution temporaire mais efficace pour maintenir la productivité des équipes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est principalement touché par ce bug de Windows 11 ?

Ce problème affecte quasi exclusivement les utilisateurs en environnement d'entreprise ou sur des postes de travail gérés par un service informatique. Les ordinateurs personnels utilisés à domicile sont très peu susceptibles de rencontrer ce bug, selon les déclarations de Microsoft.

Mon PC personnel est-il en danger ?

Non, le risque est considéré comme très faible pour les PC personnels. Le bug est lié à des processus de provisionnement spécifiques aux parcs informatiques d'entreprise. Vous pouvez continuer à installer les mises à jour de sécurité sans crainte particulière sur votre machine personnelle.

Que faire si mon ordinateur professionnel présente ces symptômes ?

Si vous êtes confronté à un écran noir, un menu Démarrer bloqué ou une barre des tâches absente sur votre PC de travail, ne tentez pas de manipulations complexes vous-même. Contactez immédiatement votre département informatique. Ils ont les outils et les procédures communiquées par Microsoft pour appliquer les correctifs temporaires.