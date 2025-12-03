La puissance ne fait pas tout. Malgré les performances impressionnantes de son dernier modèle de langage, Google fait face à une critique récurrente concernant son intelligence artificielle Gemini : son expérience utilisateur est à la traîne.

L'application mobile est jugée trop simpliste et l'absence de versions pour ordinateur de bureau constitue un frein majeur pour de nombreux utilisateurs. Conscient de ce décalage avec son principal rival, ChatGPT, le géant californien a décidé de réagir.

Pourquoi l'expérience actuelle de Gemini est-elle jugée décevante ?

Sur mobile, l'application Gemini est souvent perçue comme trop minimaliste. Là où ChatGPT propose des options avancées, l'IA de Google se contente d'une simple boîte de dialogue. Des fonctionnalités basiques mais essentielles, comme le classement des conversations dans des dossiers, manquent cruellement à l'appel, rendant l'organisation difficile pour les utilisateurs intensifs.

huge investment happening in Gemini App UX 2.0 right now, hoping we win you over with this iteration :) — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) November 28, 2025

Pire encore, son absence criante sur les ordinateurs de bureau oblige les utilisateurs à passer systématiquement par un navigateur web. Cette contrainte freine l'intégration de l'IA dans les flux de travail quotidiens, contrairement à OpenAI qui propose des applications natives performantes pour Windows et Mac, facilitant les interactions avec des fichiers locaux ou des services tiers.

Quelles sont les améliorations officiellement annoncées par Google ?

La réponse de Google ne s'est pas fait attendre. Logan Kilpatrick, l'un des responsables produit pour l'IA chez Google, a confirmé sur X (anciennement Twitter) qu'un "investissement massif" était en cours pour développer une "version 2.0" de l'interface de l'application Gemini. Une annonce qui promet une refonte complète et non un simple rafraîchissement.

Le changement le plus attendu concerne sans doute l'arrivée d'applications natives pour Windows et macOS. Celles-ci permettront enfin d'interagir localement avec ses propres fichiers et logiciels, sans passer par le cloud. Une avancée majeure pour intégrer l'intelligence artificielle plus profondément dans les usages professionnels et créatifs, en connectant des services tiers comme Notion ou des outils de développement.

La nouvelle fonctionnalité "Projets" peut-elle changer la donne ?

Des fuites issues de la version bêta de l'application ont révélé une nouveauté majeure : les "Projets". Cette fonctionnalité permettra de créer des espaces thématiques pour regrouper conversations, documents et idées autour d'un même sujet. Chaque projet pourra contenir jusqu'à 10 fichiers, bien que cette limite de 10 fichiers pourrait évoluer, notamment pour les abonnés payants.

L'objectif est clair : permettre aux utilisateurs de centraliser les ressources et de mieux structurer leur travail avec l'IA. En s'inspirant directement d'une fonctionnalité plébiscitée chez son concurrent, Google cherche à fournir un argument de poids pour convaincre les utilisateurs de ChatGPT de faire la transition vers son écosystème.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces nouvelles fonctionnalités seront-elles disponibles ?

Aucune date de lancement précise n'a été communiquée par Google. Cependant, Logan Kilpatrick a évoqué une arrivée "prochaine", et l'apparition de l'interface "Projets" en bêta suggère que le développement est bien avancé.

Les applications de bureau seront-elles payantes ?

Google n'a pas encore détaillé le modèle économique. Il est très probable que les applications de bureau, tout comme la nouvelle interface mobile, soient accessibles gratuitement. Certaines fonctionnalités avancées pourraient cependant être réservées aux abonnés Google AI Plus ou Pro.

Cette mise à jour concerne-t-elle uniquement l'application mobile ?

Non, la mise à jour est double. Elle comprend une refonte de l'application mobile (UX 2.0) avec de nouvelles fonctionnalités comme les "Projets", mais aussi le lancement très attendu d'applications natives pour Windows et macOS afin de combler le retard sur ce point.