MàJ : En marge de l'annonce des changements à venir pour Windows afin de se conformer au Digital Markets Act (DMA) en Europe, Microsoft a confirmé que les applications Caméra, Cortana et Photos pourront être désinstallées.

Seuls les utilisateurs en Europe auront la possibilité de supprimer complètement Microsoft Edge et la recherche web alimentée par Bing de Windows Search.

-----

Dans le cadre du programme Windows Insider et pour le canal Dev, une build de Windows 11 augmente la dose des applications natives qui peuvent être désinstallées facilement. Il s'agit des applications Caméra, Cortana, People (Contacts), Photos et Remote Desktop (Bureau à distance).

Il y a comme un air de déjà-vu, sauf que la possibilité de désinstaller ces mêmes applications concernait auparavant le canal Canary. Le canal Canary est plus précoce dans le cycle de développement et avec des builds instables.

L'arrivée dans une version stable et grand public de Windows 11 se précise. Pour le cas de Cortana qui est en fin de support officialisé l'été dernier, ce n'est évidemment pas une surprise. Pour le reste, la plus grande latitude en matière de personnalisation ne peut être qu'appréciable.

Moins de bloatware à l'heure de Copilot

Parmi les applications natives pouvant d'ores et déjà être désinstallées, il y a par exemple Alarmes et horloge, Actualités, Astuces, Bloc-notes, Calculatrice, Cartes, Horloge, Films et TV, Hub de commentaires, Lecteur multimédia, Météo, Paint.

Certaines applications ne sont pas elles-mêmes abandonnées et profitent toujours de mises à jour diffusées sous l'égide du Microsoft Store.

Avant que Microsoft ne mette de l'eau dans son vin, il aura fallu de nombreux commentaires et plaintes d'utilisateurs désireux d'une expérience parfois plus minimaliste. À voir si Microsoft n'aura cependant pas la tentation de faire un tour de passe-passe en poussant avec excès son Copilot et l'IA générative dans Windows.