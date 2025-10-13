C'est un manque qui a frustré des générations de développeurs et d'administrateurs système. Depuis le passage aux architectures 64-bit, Windows avait perdu son éditeur de texte natif en ligne de commande, le fameux "MS-DOS Editor".

Alors que les utilisateurs de Linux et macOS jonglaient avec Vim ou Nano, ceux de Windows devaient se contenter du Bloc-notes ou installer des outils tiers. Cette anomalie historique est enfin corrigée : Microsoft a confirmé l'intégration par défaut d'un nouvel éditeur, sobrement nommé Edit, dans les dernières mises à jour de Windows 11.

Qu'est-ce que ce nouvel éditeur "Edit" ?

Loin d'être un simple gadget, Edit est un éditeur de texte en interface textuelle (TUI) moderne, léger et entièrement open-source. Écrit en langage Rust, il est conçu pour s'exécuter directement dans le Terminal, l'Invite de commandes ou PowerShell. Il s'agit d'un clin d'œil assumé à son ancêtre de MS-DOS, abandonné car son architecture 16-bit était incompatible avec les versions 64-bit de Windows.





Ce nouvel outil comble un vide béant, offrant enfin une solution native pour des modifications rapides de fichiers de configuration ou de scripts sans avoir à basculer vers une application graphique.

Quelles sont ses fonctionnalités et comment l'utiliser ?

La force d'Edit réside dans sa simplicité. Pour l'ouvrir, il suffit de taper la commande `edit` dans n'importe quelle ligne de commande. Malgré sa légèreté (moins de 250 Ko), il intègre des fonctionnalités modernes et intuitives :

Prise en charge de la souris

Menus déroulants clairs

Raccourcis clavier classiques (Ctrl+F pour rechercher, Alt+Z pour le retour à la ligne)

Ouverture de plusieurs fichiers simultanément (navigation avec Ctrl+P)



Il ne vise pas à remplacer des éditeurs complets comme VS Code, mais plutôt à offrir une alternative rapide et efficace au Notepad pour les tâches en terminal. Seul manque à l'appel pour l'instant : la coloration syntaxique.

Pourquoi Microsoft comble-t-il cette lacune maintenant ?

L'arrivée d'Edit est une réponse directe à une demande insistante de la communauté des développeurs et des utilisateurs avancés. Pendant des années, l'absence d'un éditeur en ligne de commande natif était perçue comme une faiblesse de Windows par rapport à ses concurrents. En proposant un outil simple, multiplateforme (il fonctionne aussi sur macOS et Linux) et open-source, Microsoft modernise son environnement de développement et reconnaît l'importance de l'écosystème du terminal.





Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de Windows une plateforme plus attractive pour les métiers de la tech, en intégrant des outils qui étaient jusqu'alors l'apanage des systèmes basés sur Unix.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment puis-je essayer l'éditeur Edit ?

L'éditeur Edit est inclus par défaut dans les versions récentes de Windows 11 (Build 26100.6725 et ultérieures), notamment via la mise à jour optionnelle de septembre 2025 (KB5065789). Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer manuellement depuis son dépôt GitHub ou via le gestionnaire de paquets Winget.

Est-ce que "Edit" va remplacer le Bloc-notes (Notepad) ?

Non, les deux outils ont des usages différents. Le Bloc-notes est un éditeur de texte graphique (GUI) simple, idéal pour prendre des notes rapides. Edit est un éditeur en ligne de commande (CLI/TUI), conçu pour modifier des fichiers directement depuis le terminal, sans interface graphique. Ils sont complémentaires.

La coloration syntaxique sera-t-elle ajoutée à l'avenir ?

Microsoft n'a rien confirmé officiellement, mais étant donné que le projet est open-source, il est très probable que cette fonctionnalité, essentielle pour les développeurs, soit ajoutée à l'avenir, que ce soit par les équipes de Microsoft ou par la communauté.