Près de quatre ans après son lancement, et à seulement quelques encablures de la date butoir pour Windows 10, le système d'exploitation Windows 11 finit par s'imposer. D'après les chiffres de Statcounter, le point de bascule a eu lieu en juin et la tendance se confirme pour ce début juillet.

Actuellement, la part de marché mondiale de Windows 11 sur les ordinateurs équipés de Windows est de plus de 51 %, tandis que celle de Windows 10 est proche de 45 %. À la troisième place, Windows 7 est à moins de 2,5 %.

Rappelons que d'après Microsoft, Windows représente plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois. Un chiffre pour la première fois communiqué en 2022 et toujours stable à ce jour… malgré une récente coquille.

Une ascension poussée par une date fatidique

La fin du support de Windows 10 par Microsoft est fixée au 14 octobre 2025 et cela a probablement largement joué en mettant une forme de pression sur les utilisateurs, notamment sur les entreprises.

Comme les ventes de PC ne flambent pas, ce sont surtout les mises à jour sur le parc existant qui tirent les chiffres vers le haut. La migration en entreprise s'organise souvent par vagues, et beaucoup de sociétés semblent avoir attendu le dernier moment pour franchir le pas.

La pression est savamment entretenue par le groupe de Redmond qui ne ménage pas ses efforts pour inciter à la migration, même si le message est parfois brouillé en raison de la mise en place du programme ESU pour des mises à jour de sécurité payantes à destination de Windows 10 après le 14 octobre.

Pour la première fois, ces Extended Security Updates sont ouvertes aux particuliers (uniquement pour une année de rab) et Microsoft fait preuve d'une certaine souplesse concernant le paiement.

Un système d'exploitation toujours controversé

Malgré sa nouvelle position de leader, Windows 11 a une image écornée. Une critique principale est au regard des exigences matérielles qui laissent sur le carreau des millions de PC parfaitement fonctionnels sur Windows 10. Ces machines, jugées trop anciennes, ne peuvent tout simplement pas recevoir la mise à niveau.

Même pour des ordinateurs déjà équipés de Windows 11, le saut d'une version à une autre peut aussi être problématique. La version 24H2 de Windows a ainsi connu des débuts plutôt chaotiques en matière de déploiement et certains bugs ont été au long cours pour des incompatibilités.

La dynamique pour Windows 11 se manifeste en tout cas à un moment où Microsoft pousse activement à l'achat de nouveaux Copilot+ PC pour bénéficier de fonctionnalités IA exclusives.

Des chiffres de Statcounter avec des réserves

Les chiffres de Statcounter se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de visites, des sessions ou d'appareils individuels.

Un utilisateur consultant plusieurs pages sur un PC équipé de Windows 11 peut alors compter davantage qu'un utilisateur consultant moins de pages sur un PC équipé de Windows 10.

D'autres biais sont pour la représentativité du trafic web avec l'absence de gros sites et le blocage des codes de suivi de Statcounter par les protections des navigateurs.