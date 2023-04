Pour certains Windows Insiders, Microsoft avait mis à disposition une préversion de Mobile connecté (Phone Link) permettant d'utiliser l'iPhone d'Apple depuis le PC, via une connectivité Bluetooth.

Pour Windows 11… mais pas pour Windows 10, cette solution compatible avec l'iPhone fait désormais l'objet d'un déploiement progressif à grande échelle. D'ici mi-mai, tous les utilisateurs de Windows 11 devraient être en mesure de bénéficier du support de l'iPhone dans Mobile connecté.

Après activation de la fonctionnalité pour Windows 11 et avec l'application Lien avec Windows pour iOS (proposée dans l'App Store) pour une association, il sera possible d'utiliser l'iPhone depuis le PC pour passer et prendre des appels, envoyer et recevoir des messages, accéder aux contacts.

Une continuité limitée

L'affichage des notifications d'iOS sur PC est de la partie, avec la possibilité de les ignorer. Il s'agit toutefois d'un support de base. Le partage d'images, de vidéos et la messagerie de groupe sont par exemple laissés de côté.

Microsoft précise que les messages sont basés sur une session et ne sont transmis que lorsque l'iPhone est connecté au PC. Il n'y a pas de conservation de l'historique à chaque nouvelle association en Bluetooth.

Rappelons que l'utilisation d'un smartphone Android sur le PC avec la solution Mobile connecté (ou anciennement Votre Téléphone) est plus ancienne et plus aboutie.

Petit à petit

L'arrivée de l'iPhone pour Mobile connecté sur Windows 11 complète la prise en charge des photos iCloud d'Apple, à la suite d'une intégration dans l'application Photos de Microsoft. À voir s'il sera ultérieurement proposé la même chose dans le cadre de Mobile connecté.