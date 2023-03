En marge de la grosse mise à jour de Windows 11, Microsoft introduit une préversion de l'application Mobile connecté (Phone Link ; anciennement Votre Téléphone) qui permet d'utiliser l'iPhone d'Apple depuis le PC via une connexion Bluetooth.

Pour le moment, c'est une annonce qui concerne des Windows Insiders et pour les différents canaux (Dev, Beta et Release Preview). Toutefois, le test n'est pas proposé à tous les Windows Insiders, mais seulement un petit pourcentage d'entre eux. Il est prévu d'augmenter progressivement la disponibilité en fonction des retours.

Avec Phone Link pour iOS, il sera possible de synchroniser du contenu de l'iPhone sur le PC équipé de Windows 11. Les notifications et les contacts s'afficheront dans l'application sur l'ordinateur, depuis l'iPhone.

Premiers pas limités

Une interface proposera les appels et les messages, sachant que l'utilisateur sera directement averti par l'intermédiaire des notifications Windows. Pour autant, le support des messages et iMessages est limité, sans distinction entre les deux et sans un accès complet à l'historique des discussions.

Microsoft souligne en outre que Phone Link (ou Mobile connecté) ne permet pas avec l'iPhone de répondre à des messages de groupe ou d'envoyer des fichiers multimédias dans les conversations. C'est une proposition qui n'est pas du même acabit que pour l'utilisation d'un smartphone Android sur le PC.

Aucun calendrier n'est donné à ce stade pour l'arrivée du support de l'iPhone dans Mobile connecté auprès du grand public. Mystère par ailleurs pour savoir si le support ira plus loin à l'avenir. Un blocage du côté d'Apple ?

Après les photos iCloud dans Photos

Rappelons que l'application Photos de Microsoft sur Windows 11 permet de prendre en charge des photos iCloud d'Apple grâce à une intégration. Des applications Apple Music, Apple TV et Apple Devices éditées par Apple sont également en préversion dans le Microsoft Store.