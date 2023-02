La semaine dernière, des ordinateurs fonctionnant avec Windows 10 et ne disposant pas de la configuration système minimale requise pour l'exécution de Windows 11 ont tout de même eu droit à une proposition de mise à niveau.

Une surprise qui a pu faire croire à une révision du minimum nécessaire pour passer à Windows 11, sauf que les appareils concernés n'ont pas été en mesure au final d'aller jusqu'au bout de la procédure pour installer le nouveau système d'exploitation.

Une erreur de Microsoft

Cette étrange situation a une explication. Il s'agissait d'une erreur de Microsoft qui n'entre cependant pas dans les détails. Selon le groupe de Redmond, le bug a été détecté le 23 février et résolu le même jour. La diffusion du correctif a nécessité plus de temps.

Pour Windows 11, la configuration système requise est au minimum un processeur dual core 64-bit à 1 GHz , 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI, Secure Boot et activation d'une puce TPM 2.0. C'est la dernière condition qui est davantage susceptible de faire barrage.

Un obstacle supplémentaire est que même si ce minimum est respecté, Microsoft a établi une liste de processeurs compatibles, que ce soit pour Intel ou AMD. A priori, ce sont des considérations de renforcement de la sécurité qui entrent en ligne de compte. Fin 2022, cette liste a connu une évolution à la marge.

Un état non supporté

Si Windows 11 se retrouve sur une configuration officiellement non éligible, elle est alors considérée dans état dit non supporté. Les répercussions pourraient être des restrictions du côté des fonctionnalités ou une rétention des mises à jour de sécurité. Ce cas de figure n'a pas eu lieu pour le moment.

Watermark pour un Windows Insider ; source : @XenoPanther

Avec sa proposition de Windows 11 pour des PC non compatibles, l'erreur de Microsoft intervient dans un contexte où le watermark indiquant System requirements not met sur le bureau devrait être plus amplement déployé.