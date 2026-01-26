Microsoft reconnaît un nouveau problème grave en lien avec son dernier Patch Tuesday. Après avoir déployé la mise à jour cumulative KB5074109 le 13 janvier, l'entreprise a reçu un " nombre limité de rapports " indiquant que certains appareils équipés de Windows 11 ne parviennent plus à redémarrer.

Quel est le symptôme de la panne ?

Les appareils concernés affichent un écran noir avec le message " Your device ran into a problem and needs a restart. You can restart. " et un code d'arrêt UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.

Selon Microsoft, à ce stade, l'appareil " ne peut pas terminer le démarrage et nécessite des étapes de récupération manuelle ". La panne rend donc le système d'exploitation inaccessible par les moyens habituels. Elle contraint au passage par l'environnement de récupération de Windows (WinRE) pour désinstaller manuellement la mise à jour de sécurité fautive.

Ce bug semble toucher exclusivement les machines physiques (pas virtuelles), avec les versions 25H2 et 24H2 de Windows 11. Microsoft a demandé aux utilisateurs et administrateurs touchés de soumettre leurs retours via l'application Feedback Hub pour aider à l'enquête et déterminer l'origine précise du problème.

Dans l'attente d'un troisième patch hors cycle ?

Cette panne de démarrage n'est que le dernier épisode d'un Patch Tuesday particulièrement chaotique pour Microsoft en janvier 2026. Il a obligé le groupe de Redmond à publier deux mises à jour en urgence, et ce en plein week-end, ce qui est très rare.

Les correctifs visaient des problèmes de blocage de l'arrêt ou de la mise en veille sur la version 23H2 de Windows 11, des soucis de connexion par le biais de Remote Desktop, et plus récemment, des plantages d'applications comme Outlook, Dropbox ou OneDrive lorsque les fichiers sont stockés dans le cloud.

Cette succession de ratés interroge sur le contrôle qualité des mises à jour Windows. Cela a déjà pu être le cas par le passé et semblait être devenu de l'histoire ancienne avec une sérieuse reprise en main.