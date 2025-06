Dans le canal Preview Release pour les Windows Insiders, Microsoft propose une build 26100.4482 de Windows 11. Ce canal est l'antichambre d'une publication grand public. En l'occurrence, elle est attendue autour du 8 juillet... le deuxième mardi du mois prochain.

La mise à jour quasiment finale apporte son lot d'améliorations visibles sur l'interface, des gains de performance et des correctifs.

Une barre des tâches plus dynamique et lisible

Le changement le plus visible se situe au niveau de la barre des tâches. Fini la saturation visuelle sur les petits écrans. Les icônes se redimensionnent désormais automatiquement pour afficher plus d'applications lorsque l'espace vient à manquer.

L'indicateur visuel sous les applications ouvertes devient également plus large et donc plus distinct.

Chaque utilisateur pourra ajuster le comportement dans les paramètres, choisissant de ne réduire les icônes qu'en cas de besoin, de les garder toujours petites ou de ne jamais les modifier.

Rappelons qu'un nouveau menu Démarrer est en préparation pour Windows 11 et actuellement à l'essai.

Un explorateur de fichiers et un partage plus efficaces

La performance de l'explorateur de fichiers reçoit un coup de fouet. L'extraction de fichiers depuis des archives volumineuses, notamment aux formats .7z ou .rar, a été optimisée. Le copier-coller de nombreux fichiers ne sera plus une épreuve de patience.

La fenêtre de partage Windows évolue aussi. Il est maintenant possible de choisir un niveau de compression (élevé, moyen, faible) pour les images, une option bien plus intuitive que l'ancienne échelle de 0 à 100.

Un nouvel outil de migration de PC à PC fait en outre son apparition, promettant de simplifier le transfert de fichiers et de paramètres lors d'un changement d'ordinateur.

Accessibilité renforcée et corrections bienvenues

En matière d'accessibilité, le Narrateur s'enrichit d'une fonction « Screen Curtain » qui noircit l'affichage pour garantir la confidentialité lorsque le contenu est lu à voix haute. De son côté, la commande vocale s'ouvre au chinois simplifié et traditionnel.

Au-delà de ces ajouts, Microsoft a corrigé une série de problèmes agaçants. La recherche Windows, parfois très lente à réagir, retrouve sa réactivité. Des soucis affectant la touche Copilot, les fenêtres qui changeaient de taille après une mise en veille ou des plantages de l'explorateur lors du déplacement d'une fenêtre ont été résolus.

Pour les utilisateurs en Europe

Plusieurs changements concernent l'Europe, dont les navigateurs par défaut via le bouton « Définir par défaut » dans Paramètres, Applications et Applications par défaut. Des types de fichiers et de liens supplémentaires seront définis pour le nouveau navigateur par défaut.

Les navigateurs disposent d'un bouton distinct à cliquer pour modifier la prise en charge .pdf par défaut, si le navigateur s'enregistre pour ce type de fichier. Le navigateur par défaut sera épinglé à la barre des tâches et au menu Démarrer, sauf si l'utilisateur choisit de ne pas le faire en décochant les cases.

En vertu du règlement DMA en Europe, Microsoft a fait de nouvelles concessions pour la mise en conformité. Elles touchent notamment le navigateur par défaut et sa configuration.