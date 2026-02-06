Une récente mise à jour de sécurité pour Windows 11, estampillée KB5074109, est accusée de provoquer de sérieux problèmes de performance et des bugs visuels chez de nombreux utilisateurs, en particulier ceux équipés de cartes graphiques du géant vert. NVIDIA a pris la parole, confirmant la situation et lançant sa propre investigation pour faire la lumière sur ces incidents.

Quel est l'impact réel de cette mise à jour sur les jeux ?

Les témoignages affluent sur les forums officiels et les réseaux sociaux. Des joueurs rapportent une série de dysfonctionnements alarmants qui dégradent fortement leur expérience : écrans noirs soudains, apparition d'artefacts graphiques comme des rectangles étranges, et surtout, une chute notable des performances. Le problème ne semble pas venir des pilotes mais bien de la mise à jour Windows 11 elle-même.

Certains utilisateurs constatent une perte allant de 10 à 20 images par seconde (FPS) sur des titres exigeants, ce qui est considérable. Cette baisse de fluidité, accompagnée de saccades, rend certains jeux difficilement praticables et frustre une communauté qui investit souvent massivement dans du matériel haut de gamme pour obtenir des performances optimales.

Comment NVIDIA et Microsoft réagissent-ils face à la grogne ?

NVIDIA, par la voix d'un de ses ingénieurs connu sous le pseudonyme de Manuel, a rapidement réagi sur ses propres forums. L'entreprise a officiellement confirmé être "en train d'examiner" la situation, même si le bug est apparu juste après un patch de Microsoft. La position de la firme est donc prudente mais claire : la source des problèmes graphiques est très probablement la mise à jour KB5074109.

Cette prise de position place la balle dans le camp de Microsoft. Pour le moment, le géant de Redmond a déployé plusieurs correctifs depuis janvier, mais sans adresser spécifiquement ce bug qui affecte les joueurs. Le silence de l'entreprise sur ce point précis commence à générer de l'impatience et de l'incompréhension au sein de la communauté gaming.

Quelle est la solution temporaire pour les joueurs affectés ?

La seule solution fonctionnelle à ce jour, confirmée par NVIDIA et de nombreux utilisateurs, est radicale : désinstaller la mise à jour KB5074109. Cette manipulation, bien qu'efficace pour restaurer les performances, pose un véritable dilemme éthique et sécuritaire pour les utilisateurs.

En effet, il s'agit d'un patch de sécurité important contenant plus d'une centaine de correctifs pour des vulnérabilités. Le retirer expose potentiellement la machine à des menaces. Les joueurs doivent donc choisir entre performance et sécurité, en attendant un correctif officiel et définitif de la part de Microsoft qui tarde à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour KB5074109 affecte-t-elle tous les utilisateurs ?

Non, le problème ne semble pas toucher tous les PC équipés de Windows 11. Cependant, un nombre significatif de joueurs, notamment ceux possédant des cartes problèmes graphiques, ont signalé ces dysfonctionnements. L'impact semble varier en fonction des configurations matérielles et des jeux lancés.

Désinstaller la mise à jour est-il sans risque ?

Non. La mise à jour KB5074109 contient plus de 100 correctifs de sécurité. Sa désinstallation résout les problèmes de jeu mais rend votre système d'exploitation plus vulnérable aux menaces en ligne jusqu'à l'installation d'un futur patch cumulatif.

Existe-t-il une autre solution que la désinstallation ?

Pour l'instant, aucune autre solution fiable n'a été confirmée. La recommandation partagée par la communauté est de suspendre les mises à jour Windows temporairement après avoir désinstallé le patch problématique, en attendant une correction officielle de la part de Microsoft.