Le mois de janvier 2026 restera dans les annales comme une période noire pour Windows 11. Après un bug tenace empêchant l'extinction correcte des machines, un problème bien plus critique a émergé, bloquant complètement le démarrage de nombreux ordinateurs, en particulier dans le parc professionnel.

Microsoft vient de confirmer la cause : il ne s'agit pas d'un seul patch défectueux, mais d'une accumulation explosive de deux mises à jour consécutives.

Quelle est l'origine exacte de la panne ?

L'enquête révèle un scénario complexe. Le coupable n'est pas uniquement le patch de janvier. Tout commence avec la mise à jour de sécurité de décembre 2025 qui, sur certaines machines, a provoqué des problèmes de démarrage latents. Son installation a échoué, provoquant un retour en arrière (rollback) qui a laissé le système dans un "état incorrect" et vulnérable. L'ordinateur semblait fonctionner, mais une bombe à retardement était amorcée.

C'est l'installation de la mise à jour cumulative de janvier 2026 qui a fait détoner le tout. En tentant de s'appliquer sur cette base instable, le patch a provoqué les fameuses erreurs BSOD (écran bleu de la mort) avec le message "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". L'enchaînement est fatal, rendant le système d'exploitation inaccessible.

Microsoft a-t-il une solution pour les PC bloqués ?

La réponse est malheureusement négative pour l'instant. Microsoft a communiqué sur la situation, expliquant être en mesure de bloquer la diffusion des futures mises à jour Windows sur les PC identifiés comme étant dans cet "état incorrect". C'est une mesure préventive indispensable pour éviter d'aggraver la situation et d'augmenter le nombre de victimes.

Cependant, pour les machines déjà touchées et incapables de démarrer, la firme de Redmond avoue son impuissance. Le correctif partiel ne répare pas les ordinateurs déjà "brickés". L'enquête se poursuit pour comprendre l'origine du premier échec d'installation, mais aucune échéance n'est donnée pour une solution curative.

Ce problème est-il un cas isolé en janvier ?

Ce bug de démarrage s'inscrit dans une série noire pour l'éditeur. Un autre problème majeur, introduit par la mise à jour KB5073455, a empêché des PC sous Windows 11 de s'éteindre correctement, les forçant à redémarrer. Ce dysfonctionnement a touché les éditions Entreprise et IoT de la version 23H2 équipées de Secure Launch.

Microsoft a ensuite étendu la liste des systèmes affectés par ce bug d'extinction à Windows 10 22H2 et aux versions LTSC, surtout lorsque le Virtual Secure Mode (VSM) est activé. Là encore, malgré la diffusion de plusieurs correctifs, le problème persiste pour certaines configurations, laissant les utilisateurs dans l'attente d'une future mise à jour salvatrice.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'erreur affichée sur les PC concernés ?

L'erreur est un écran bleu (BSOD) indiquant "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME", qui empêche le système d'exploitation de se charger.

Quelles versions de Windows sont les plus touchées ?

Le problème de démarrage affecte principalement Windows 11, tandis que le bug d'extinction concerne aussi Windows 10 22H2 et certaines éditions LTSC (Long-Term Servicing Channel).

Que faire si mon PC est bloqué par cette erreur ?

Actuellement, Microsoft n'a pas fourni de procédure de réparation officielle. Les utilisateurs devront probablement attendre une solution ou envisager des options de récupération système avancées, potentiellement avec une perte de données.