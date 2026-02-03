Les cartes graphiques des générations Maxwell, Pascal et Volta ne bénéficient plus du support des pilotes "Game Ready". Classées en statut legacy, elles sont privées des optimisations pour les nouveaux jeux et des ajouts de fonctionnalités.

Pour autant, NVIDIA ne les abandonne pas complètement sur le bas-côté. La preuve avec la publication du driver 582.28 WHQL, une mise à jour exclusivement centrée sur la protection des utilisateurs.

Pourquoi cette mise à jour est-elle si importante ?

L'objectif de ces nouveaux pilotes est unique : renforcer la sécurité de votre système. Le bulletin de sécurité de l'entreprise, nommé « NVIDIA GPU Display Driver – January 2026 », détaille l'enjeu. Cinq failles critiques sont corrigées, affectant aussi bien les environnements Windows que Linux, sans oublier la technologie vGPU.

Les risques encourus en cas d'exploitation sont loin d'être minimes. On parle ici de vulnérabilités de haute sévérité pouvant mener à une exécution de code à distance, une élévation des privilèges, une altération de données, un déni de service ou encore une fuite d'informations sensibles. La mise à jour est donc bien plus qu'une simple maintenance, c'est un bouclier indispensable.

Quelles sont les cartes concernées et que corrige ce pilote ?

Cette mise à jour s'adresse à un parc de machines encore très significatif. Les possesseurs de cartes graphiques basées sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta doivent se sentir concernés. Pour être plus précis, cela inclut les GeForce 700 Series (GTX 750 Ti, 750), GeForce 900 Series (GTX 950 à 980 Ti) et GeForce 10 Series (GT 1010 à GTX 1080 Ti), ainsi que certaines cartes de la gamme NVIDIA TITAN.

Le constructeur NVIDIA corrige plusieurs failles identifiées par les codes CVE-2025-33217 à CVE-2025-33220 et CVE-2025-33237. Il est à noter qu'un défaut de sévérité moyenne dans le pilote HD Audio, pouvant lui aussi causer un déni de service, est également résolu au passage. L'installation est donc fortement recommandée pour réduire drastiquement la surface d'attaque de votre configuration.

Y a-t-il des améliorations ou des bugs corrigés pour les jeux ?

La réponse est un non catégorique. Les notes de version de ce pilote sont claires : les sections dédiées aux nouvelles fonctionnalités, aux optimisations ou aux corrections de bugs généraux sont totalement vides. L'objectif est strictement sécuritaire et ne vise aucune amélioration des performances en jeu.

D'ailleurs, deux problèmes connus et identifiés depuis l'arrêt du support "Game Ready" persistent. Une légère distorsion du texte dans Counter-Strike 2 à basse résolution et un scintillement occasionnel dans Like a Dragon: Infinite Wealth ne sont toujours pas corrigés. Il est désormais très probable que ces défauts mineurs ne le seront jamais, confirmant la fin du cycle de vie fonctionnel de ces GPU.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce pilote va-t-il améliorer les performances de ma vieille carte ?

Non, absolument pas. Le pilote GeForce 582.28 WHQL est une mise à jour de sécurité uniquement. Il ne contient aucune optimisation de performance pour les jeux ou les applications. Son seul but est de protéger votre système contre des failles critiques.

Mon application NVIDIA ne me propose pas la mise à jour, est-ce normal ?

Oui, cela peut arriver. Pour les pilotes "legacy" comme celui-ci, il est possible que les applications de mise à jour automatique comme GeForce Experience ne signalent pas la nouvelle version. Il est donc conseillé de télécharger manuellement le pilote depuis le site officiel de NVIDIA pour être certain de l'installer.

Quels sont les risques concrets si je n'installe pas ce pilote ?

En ignorant cette mise à jour, vous laissez votre machine exposée à des vulnérabilités sérieuses. Un attaquant pourrait potentiellement exécuter du code sur votre système, voler des informations sensibles, ou provoquer des plantages (déni de service). L'installation est une mesure de précaution essentielle.