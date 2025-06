La fin du support de Windows 10 approchant à grands pas (14 octobre 2025), Microsoft multiplie les arguments pour convaincre les indécis. Après les alertes sur la sécurité et les incitations à acheter de nouveaux PC, l'entreprise mise désormais sur la performance pure. Le message est clair : votre expérience utilisateur sera grandement améliorée avec le nouveau système d'exploitation. Cependant, les experts s'interrogent sur la pertinence de ces benchmarks qui semblent opposer des générations de matériel plutôt que des systèmes d'exploitation à armes égales. Le véritable enjeu est de savoir si cette accélération revendiquée est due à Windows 11 lui-même ou simplement à la puissance des machines les plus récentes.

Les tests de Microsoft sont-ils vraiment équitables ?

La question est cruciale. Microsoft a basé ses conclusions sur des comparaisons entre des systèmes Windows 10 équipés de processeurs Intel Core de 6e, 8e et 10e générations, et des machines Windows 11 dotées de puces Intel Core de 12e et 13e générations. C'est ici que le bât blesse : ces tests introduisent deux variables majeures (l'OS et la génération du processeur), rendant une comparaison directe de la performance logicielle presque impossible. Les processeurs Intel récents, conçus avec des cœurs hétérogènes, sont naturellement plus rapides et gérés différemment par Windows 11. Microsoft admet que le matériel sous-jacent est un facteur contributif, mais minimise son rôle prépondérant. La réalité est que des gains de performance aussi importants sont inhérents à l'évolution du matériel.

Windows 11 apporte-t-il de réelles améliorations de performance ?

Bien que les benchmarks de Microsoft soient discutables, Windows 11 offre tout de même des avantages non négligeables. Dès son lancement en 2021, Microsoft a affirmé que le nouvel OS optimisait mieux l'utilisation du matériel. Des tests indépendants ont montré des améliorations dans certains scénarios, notamment pour le jeu vidéo. La prise en charge de fonctionnalités matérielles plus récentes, comme les cœurs hétérogènes des processeurs Intel de dernière génération, permet à Windows 11 de gérer les tâches plus efficacement. Au-delà de la vitesse pure, le système promet également une meilleure autonomie pour les ordinateurs portables, mesurée par Microsoft sur la lecture vidéo. Ces optimisations, si elles sont moins spectaculaires que les chiffres annoncés, contribuent à une expérience utilisateur plus fluide et plus agréable, renforçant la fluidité du système. Enfin ça, c'est aussi quand Microsoft ne pousse pas une floppée de mises à jour de Windows 11 qui brident certains PC pendant plusieurs semaines ou mois...

Pourquoi Microsoft insiste-t-il tant sur cette migration ?

L'insistance de Microsoft à faire migrer les utilisateurs de Windows 10 est avant tout stratégique. L'arrêt imminent du support de Windows 10 en octobre 2025 place les utilisateurs face à un choix : passer à Windows 11, acheter des mises à jour de sécurité étendues (ESU) payantes, ou opter pour une solution alternative. Les arguments de performance, bien que nuancés par la réalité matérielle, s'ajoutent à d'autres leviers, comme l'amélioration de la sécurité via des fonctionnalités telles que TPM 2.0 et Smart App Control, et une réduction des incidents de sécurité de 62%. Il s'agit d'une tentative de convaincre les derniers récalcitrants de l'intérêt d'adopter un système plus moderne et, selon Microsoft, plus sécurisé. C'est une stratégie de transition claire pour la firme, qui cherche à faire évoluer son parc d'utilisateurs vers ses technologies les plus récentes.

FAQ

Windows 11 est-il réellement 2,3 fois plus rapide que Windows 10 ?

Microsoft affirme que Windows 11 est 2,3 fois plus rapide, mais ces chiffres proviennent de tests comparant des PC récents (Windows 11) à des PC plus anciens (Windows 10), ce qui rend la comparaison biaisée.

La fin du support de Windows 10 est-elle proche ?

Oui, le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025, après quoi les utilisateurs devront migrer vers Windows 11 ou payer pour des mises à jour de sécurité étendues.

Les performances de Windows 11 sont-elles réellement meilleures pour les jeux ?

Des tests indépendants ont montré que Windows 11 peut offrir de meilleures performances dans certains jeux par rapport à Windows 10.