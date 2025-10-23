Votre PC sous Windows 11 est une machine ultra-moderne, mais il cache en son cœur une véritable capsule temporelle. Un petit fichier de 36 Ko, tout droit venu de l'ère de Windows 95, a survécu à trente ans d'évolutions technologiques. Son nom : pifmgr.dll.

Son contenu ? Des icônes kitsch, des blagues de développeurs et le symbole de la philosophie de Microsoft : ne jamais rien jeter, au cas où.

À quoi servait ce fichier à l'origine ?

L'histoire, racontée par le légendaire ingénieur Microsoft Raymond Chen, nous ramène à l'époque où les applications MS-DOS devaient encore cohabiter avec Windows.

La mission officielle de la pifmgr.dll dans Windows 95 était de gérer les "fichiers PIF" (Program Information Files), de petits fichiers de configuration qui expliquaient à Windows comment lancer un vieux programme DOS dans une session virtuelle. Une tâche cruciale à l'époque, mais totalement obsolète aujourd'hui.

Quels trésors se cachent à l'intérieur ?

Mais le plus croustillant, c'est la collection d'icônes 16 couleurs que les développeurs y ont cachées, "juste pour rire". Un véritable bric-à-brac numérique : des chapeaux de magiciens, des trompettes, des fenêtres avec des nuages (le thème visuel de Windows 95)... Ces icônes étaient destinées à permettre aux utilisateurs de personnaliser les raccourcis de leurs programmes DOS.





Le clou du spectacle ? Une icône représentant une pomme, croquée... du côté gauche. Un clin d'œil, un hommage ou une petite vanne passive-agressive à l'encontre du concurrent Apple ? Trente ans après, le mystère reste entier et le troll, intact.

Pourquoi ce fichier est-il encore présent dans Windows 11 ?

La vraie raison est beaucoup plus pragmatique, et elle résume à elle seule toute la philosophie de Microsoft en matière de rétrocompatibilité : la flemme, ou plutôt, le calcul coût/bénéfice. Comme l'explique Raymond Chen, supprimer ce fichier, aussi inutile soit-il, coûterait plus cher que de le conserver.





Il faudrait en effet lancer une campagne de tests complète pour s'assurer que sa suppression ne casse rien. Car quelque part dans le monde, il existe forcément un obscur script d'entreprise ou un vieux programme qui fait encore appel à une de ces icônes. Et si c'est le cas, cela générerait des tickets de support, coûtant bien plus cher à Microsoft que les 36 Ko de stockage occupés par cette relique. La rétrocompatibilité à tout prix, même celui de l'absurdité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Où puis-je trouver le fichier pifmgr.dll ?

Sur une installation standard de Windows 11 (et des versions antérieures), le fichier pifmgr.dll se trouve généralement dans le dossier C:\Windows\System32. Vous pouvez utiliser un explorateur de ressources comme Resource Hacker pour visualiser les icônes qu'il contient.

Ces icônes sont-elles encore utilisées par Windows ?

Non, aucune fonctionnalité moderne de Windows ne fait appel à ces icônes. Elles ne sont conservées que par souci de rétrocompatibilité, au cas où un très vieux programme ou un script personnalisé y ferait référence.

Y a-t-il d'autres "reliques" de ce type dans Windows 11 ?

Oui, absolument. Windows est rempli de vieux fichiers et de bibliothèques de code hérités des versions précédentes. On peut citer par exemple moricons.dll ou progman.exe, qui contiennent également des collections d'icônes datant de l'ère 16-bit. La plupart sont conservées pour les mêmes raisons de compatibilité ascendante.