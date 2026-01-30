Depuis début janvier 2026, des utilisateurs professionnels de Windows 11 ont été confrontés à un problème majeur : leur machine refuse de démarrer après l'installation de la mise à jour cumulative KB5074109. Un symptôme avec le code d'arrêt UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.

Les premiers éléments de l'enquête de Microsoft

Contrairement aux premières hypothèses, le coupable n'est pas directement la mise à jour de janvier 2026. L'enquête de Microsoft révèle une origine plus ancienne, liée aux systèmes ayant échoué à installer correctement la mise à jour de sécurité de décembre 2025.

Lors de l'échec de cette mise à jour plus ancienne, le processus de rollback (retour en arrière) a laissé les ordinateurs dans un " état incorrect ".

C'est en tentant d'appliquer la nouvelle mise à jour de janvier sur une configuration déjà fragilisée que le bug de démarrage se déclenche, rendant le volume de démarrage du système d'exploitation inaccessible.

Microsoft joue avec les nerfs des administrateurs système

Microsoft a apporté des précisions sur sa stratégie de résolution du bug, et ce n'est pas totalement rassurant pour les entreprises concernées.

Le groupe de Redmond travaille sur un correctif partiel afin " d'empêcher que des appareils supplémentaires ne se retrouvent dans un scénario de non-démarrage s'ils tentent d'installer une mise à jour alors qu'ils se trouvent dans l'état incorrect ".

Ce futur correctif " n'empêchera pas les appareils d'entrer dans l'état incorrect en premier lieu, ni ne réparera les appareils qui sont déjà incapables de démarrer ". Gage aux administrateurs système de trouver d'autres solutions, pendant que l'enquête de Microsoft se poursuit.

Un début d'année chaotique avec le Patch Tuesday

Pour l'instant, Microsoft confirme que le problème est limité aux PC professionnels physiques. Les machines virtuelles ne semblent pas être touchées. Cette situation s'inscrit dans un mois de janvier difficile pour Windows, marqué par plusieurs bugs et mises à jour d'urgence qui interrogent sur le contrôle qualité chez Microsoft.