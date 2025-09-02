Après une progression notable sur les mois de juin et de juillet lui ayant permis de s'imposer face à son prédécesseur, le système d'exploitation Windows 11 a connu un recul sur les chiffres de Statcounter pour le mois d'août.

En conséquence, la part de marché mondiale de Windows 11 sur les ordinateurs équipés de Windows redescend à 49 %. Même à moins de 50 %, Windows 11 conserve sa première place acquise aux dépens de Windows 10 qui remonte à plus de 45 %.

À l'approche du 14 octobre 2025

Des chiffres comme ceux de Statcounter sont particulièrement scrutés en ce moment, sachant que le 14 octobre prochain marquera la fin du support de Windows 10 par Microsoft. Le groupe de Redmond a toutefois prévu un programme ESU pour des mises à jour de sécurité payantes après la date buttoir.

Pour la première fois, les Extended Security Updates seront ouvertes aux particuliers (uniquement dans le cadre d'une année supplémentaire) et Microsoft fait preuve d'une certaine souplesse concernant le paiement.

Le coup de mou connu par Windows 11 sur Statcounter pourrait n'être la manifestement que d'un phénomène saisonnier en période estivale. À confirmer en suivant les futurs chiffres de Statcounter pour le mois de septembre.

Des chiffres de Statcounter avec des réserves

Les chiffres de Statcounter se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites. Il ne s'agit pas d'une mesure de visites, des sessions ou d'appareils individuels.

Un utilisateur consultant plusieurs pages sur un PC équipé de Windows 11 peut par exemple compter davantage qu'un utilisateur consultant moins de pages sur un PC équipé de Windows 10.

D'autres biais sont en matière de la représentativité du trafic web avec l'absence de gros sites et le blocage des codes de suivi de Statcounter par les protections des navigateurs.