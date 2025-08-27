C'est un revirement inattendu qui sème le doute chez les utilisateurs de Windows 10. Alors que la fin du support de l'OS approche, Microsoft semble ouvrir les vannes de la mise à niveau vers Windows 11, y compris pour des PC qui ne remplissent pas les conditions matérielles strictes. Des machines sans la fameuse puce TPM 2.0 se voient proposer la migration, laissant planer le doute : bug ou nouvelle stratégie ?

Que se passe-t-il avec la mise à jour vers Windows 11 ?

Le phénomène a été rapporté par de nombreux utilisateurs, particuliers comme professionnels. Des ordinateurs sous Windows 10, dont la puce TPM 2.0 est désactivée ou absente, reçoivent des notifications les invitant à installer la mise à jour majeure Windows 11 24H2.

Ce scénario, qui devrait être techniquement impossible selon les règles de Microsoft, a été documenté sur divers forums et blogs spécialisés. Des administrateurs informatiques ont même signalé des mises à niveau qui semblaient se lancer sans leur consentement, malgré leurs outils de gestion de parc.

Pourquoi l'absence de TPM 2.0 est-elle normalement un problème ?

Le TPM 2.0 (Trusted Platform Module) n'est pas un gadget. C'est une puce de sécurité physique intégrée à la carte mère, qui gère les clés de chiffrement et protège l'intégrité du système au démarrage. Microsoft en a fait un prérequis non négociable pour Windows 11.

Cette condition permet de maintenir un haut degré de sécurité, en mettant en marche des caractéristiques telles que le chiffrement de disque BitLocker ou la vérification biométrique Windows Hello. L'installation du système d'exploitation sur une machine non protégée expose donc potentiellement l'utilisateur à des menaces de sécurité accrues.

Est-ce un bug ou un changement de politique de Microsoft ?

C'est le grand mystère. Microsoft n'a fait aucune annonce officielle et les pages listant la configuration requise pour Windows 11 n'ont pas changé : le TPM 2.0 y est toujours obligatoire.

Deux hypothèses s'affrontent. La première est celle d'un simple bug dans le service de mise à jour, qui proposerait l'installation par erreur. La seconde, plus stratégique, serait que Microsoft assouplisse discrètement ses règles pour encourager la migration du gigantesque parc de machines sous Windows 10, dont le support prend fin cet automne, quitte à faire un compromis sur la sécurité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le TPM 2.0 exactement ?

Le TPM 2.0 est un microcontrôleur sécurisé, une sorte de coffre-fort numérique intégré à votre ordinateur. Sa fonction principale est de protéger les données sensibles, comme les clés de chiffrement, en s'assurant que personne ne peut y accéder, même en cas de vol du disque dur.

Dois-je installer la mise à jour si mon PC n'est pas compatible ?

La prudence est de mise. Il est fortement déconseillé d'installer Windows 11 sur un matériel non supporté officiellement. Même si l'installation réussit, vous risquez des problèmes de stabilité, des bugs, et surtout, de ne pas recevoir les futures mises à jour de sécurité, laissant votre PC vulnérable.

Quand le support de Windows 10 se termine-t-il ?

La fin du support pour Windows 10 est prévue pour l'automne 2025. Après cette date, le système d'exploitation ne recevra plus de mises à jour de sécurité de la part de Microsoft, ce qui le rendra de plus en plus dangereux à utiliser.