C'est une histoire qui mélange censure et absurdité algorithmique. Rich, de la chaîne CyberCPU Tech (330 000 abonnés), s'est retrouvé dans une situation kafkaïenne. YouTube a supprimé deux de ses vidéos techniques sur Windows 11. Son crime ? Avoir montré comment contourner les restrictions imposées par Microsoft.

La justification de la plateforme est lunaire : "contenu dangereux". Pour le vidéaste, la coïncidence est beaucoup trop grosse. Il accuse Microsoft de censure.

Quelles sont les vidéos qui ont été supprimées ?

L'affaire commence banalement. Rich publie un tutoriel très recherché : "Comment installer Windows 11 sans être forcé de créer un compte Microsoft". Une manipulation que des milliers d'utilisateurs recherchent pour garder un peu de contrôle sur leur machine et leur vie privée. La vidéo fait son chemin, puis disparaît.





Rich, d'abord, prend ça pour une simple erreur. Un bug de l'algorithme. Il récidive quelques jours plus tard avec un autre tutoriel très demandé, en plein contexte de fin de Windows 10 : "Comment installer Windows 11 sur un PC qui ne possède pas la configuration matérielle requise" (le fameux contournement du TPM 2.0). Et là, même sanction. La vidéo est supprimée.

Quelle est la justification absurde de YouTube ?

Pour Rich, la coïncidence est beaucoup trop grosse. Il contacte le support YouTube pour comprendre ce qui se passe. La réponse qu'il a reçue est, disons... déconnectée de la réalité.





YouTube a classé ses deux vidéos dans la catégorie "contenu nuisible ou dangereux". La plateforme définit cette catégorie comme un contenu qui "encourage ou promeut des comportements incitant à des activités dangereuses ou illégales susceptibles d'entraîner des blessures graves, voire la mort".



On parle bien d'installer Windows. À moins que contourner l'obligation d'un compte Microsoft ne provoque des combustions spontanées, on a du mal à voir le rapport.

Pourquoi le vidéaste accuse-t-il Microsoft ?

L'accusation est lourde, mais le contexte est clair. Microsoft mène une guerre pour imposer Windows 11 et ses règles (compte MS obligatoire, exigences matérielles strictes). Ces vidéos montrent très exactement comment s'en affranchir. Elles interviennent pile au moment où des millions d'utilisateurs de Windows 10, dont le support est terminé, sont mis au rebut.





Pour Rich, il est évident que Microsoft fait pression en coulisses sur YouTube pour faire taire ceux qui montrent les failles de sa stratégie. L'histoire ne dit pas si le vidéaste a pu récupérer ses vidéos, mais elle soulève une vraie question sur l'arbitraire des plateformes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Microsoft impose-t-il un compte pour Windows 11 ?

Officiellement, Microsoft affirme que le compte obligatoire permet une meilleure synchronisation des services (OneDrive, Microsoft 365) et une sécurité accrue. Officieusement, cela permet surtout à Microsoft de collecter plus de données utilisateur et de renforcer son écosystème.

Qu'est-ce que le TPM 2.0 ?

Le TPM (Trusted Platform Module) 2.0 est une puce de sécurité matérielle. Microsoft l'exige pour Windows 11 afin, selon eux, de renforcer la protection contre les ransomwares. Le problème est que des millions de PC parfaitement fonctionnels (d'avant 2018 environ) n'en sont pas équipés et sont donc "incompatibles".

Installer Windows 11 sans compte Microsoft est-il vraiment "dangereux" ?

Absolument pas. C'est une manipulation technique qui ne présente aucun risque de "blessure grave ou de mort", contrairement à ce que prétend la justification de YouTube. Le classement de la vidéo dans cette catégorie est considéré comme absurde par le vidéaste.