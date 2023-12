Plusieurs indices et rumeurs pointent vers une mise à jour majeure de Windows pour l'année prochaine, avec un fort accent mis sur l'intelligence artificielle. Le contraire serait étonnant, compte tenu des efforts de Microsoft en la matière, autour de son initiative globale Copilot et de son investissement dans les technologies d'OpenAI.

Selon Windows Central, les mises à jour dites Moment pour l'ajout de fonctionnalités n'ont plus la cote, et ce serait le retour à une grosse mise à jour par an de Windows pour l'arrivée de nouveautés. En 2024, il ne s'agira pas nécessairement de Windows 12, mais d'une version de Windows 11 au nom de code Hudson Valley.

Microsoft chercherait ainsi à éviter une fragmentation encore plus prononcée de la base d'utilisateurs de Windows. Le système d'exploitation Windows 10 est encore très populaire, à tel point que Microsoft a finalement décidé de proposer un programme ESU pour des mises à jour de sécurité payantes après 2025. Pour la première fois, un tel programme sera ouvert aux particuliers.

À la sauce Microsoft

La situation pourrait néanmoins être relativement confuse. Le prochain Windows serait basé sur une plateforme au nom de code Germanium pour des débuts sur des PC équipés de la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm. La mise à jour Hudson Valley arriverait dans le courant de l'automne.

" Microsoft livrera une nouvelle version de la plateforme Windows avant que la prochaine mise à jour du client Windows ne soit prête. […] Les PC livrés avec Germanium en juin seront privés de la plupart des fonctionnalités de la version Hudson Valley jusqu'à l'automne, lorsqu'elle sera disponible pour tous ", écrit Windows Central.

Manifestement, un afflux massif de fonctionnalités d'IA va complexifier la feuille de route, en nécessitant du matériel adapté et spécialisé comme un Neural Processing Unit. Toutefois, Microsoft est un peu le spécialiste des feuilles de route alambiquées. Avec près de 1,4 milliard d'ordinateurs divers et variés équipés de Windows… il est vrai que cela n'aide pas.

Un Copilot de niveau supérieur

D'après Windows Central, Microsoft planche sur un Copilot avancé qui fera partie intégrante d'un nouveau Windows Shell animé par l'IA. Fonctionnant constamment en arrière-plan, il participera à l'amélioration de Windows Search et de l'ensemble des tâches grâce à une compréhension contextuelle, tout en introduisant des nouveautés.

L'IA générative serait exploitée pour trouver des documents et des fichiers avec des requêtes en langage naturel. Une fonctionnalité Timeline serait en outre sur le retour pour de la recherche avancée dans des applications et sites web utilisés par le passé.

Une fonctionnalité Super Resolution s'appuierait sur le NPU afin d'améliorer la qualité des vidéos et des jeux (upscaling), tandis que les possibilités de traduction en temps réel seraient grandement optimisées. Même les fonds d'écran profiteraient d'apports de l'IA.