On connaît tous Windows 7 comme un système fiable, mais aussi comme un OS pesant ses 16 Go à l'installation. C'était sans compter sur l'obsession d'un développeur, Xeno (@XenoPanther), qui a décidé de lui infliger une cure d'amaigrissement spectaculaire.



Le résultat est un Windows 7 qui tient sur 69 mégaoctets. C'est une prouesse technique absurde, brillante, et qui ne sert presque à rien.

Comment un OS Windows peut-il tenir sur 69 Mo ?

L'exploit a été partagé par XenoPanther sur X (ex-Twitter). Il s'agit d'une version de Windows 7 x86 réduite à seulement 69 mégaoctets (et 40,4 Mo en archive compressée).

Pour y parvenir, le développeur a pratiqué un "stripping hardcore" : il a méthodiquement supprimé tout ce qui n'était pas absolument critique pour le noyau Windows. Les pilotes, les bibliothèques système, les boîtes de dialogue, les fonds d'écran... tout a été supprimé. Le système ne contient que 295 fichiers, dont des logs.

Que peut-on faire avec ce "Windows 7 Lite" ?

Absolument rien. C'est le créateur lui-même qui le dit : c'est une "preuve de concept" (proof of concept) et non un système utilisable. Si l'OS parvient à démarrer et à afficher un bureau (vide), il est fonctionnellement mort.





Il est impossible de lancer la moindre application, même le Bloc-notes. Ironiquement, le seul composant Microsoft qui semble avoir survécu à l'élagage est le système de vérification d'authenticité, qui affiche fièrement que "cette copie de Windows n'est pas authentique".

Quel est l'intérêt de cette prouesse ?

Cet exploit, s'il est inutile en l'état, n'est pas qu'une blague de passionné. Il s'inscrit dans une tradition d'optimisation (comme Tiny11) et pose une question pertinente sur le "bloatware" (logiciel bouffi) de nos systèmes modernes, gonflés de services inutiles. Microsoft lui-même a exploré cette voie avec Nano Server (environ 400 Mo).



Face à l'intérêt suscité, XenoPanther a évoqué la possibilité de créer un "Tiny7" fonctionnel, qui pourrait servir au retrogaming.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le "stripping" d'OS ?

C'est le processus qui consiste à retirer manuellement des composants, des bibliothèques et des services d'un système d'exploitation pour réduire sa taille au maximum, le rendant plus léger et rapide, souvent pour des usages très spécifiques.

Où peut-on télécharger ce Windows 7 de 69 Mo ?

Le créateur, @XenoPanther, a mis son disque virtuel VMware (compressé à 40,4 Mo) à disposition sur le site Archive.org pour les curieux et les passionnés.

Ce Windows 7 peut-il faire tourner de vieux jeux ?

Non, pas dans cette version. Il lui manque toutes les bibliothèques critiques (comme les composants de dialogue). Le développeur a cependant évoqué l'idée de créer une version future plus fonctionnelle destinée au retrogaming.