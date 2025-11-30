Une nouvelle fonctionnalité de Windows s'apprête à changer la manière dont les erreurs système sont perçues dans l'espace public. Microsoft a introduit le mode Digital Signage, une solution pensée spécifiquement pour les écrans comme les panneaux d'information dans les aéroports ou les menus de restaurants.

Son objectif est simple : faire disparaître rapidement les fameux écrans bleus de la mort (BSOD) et autres boîtes de dialogue qui peuvent rester affichés indéfiniment.

Une quinzaine de secondes de BSOD

Lorsqu'un administrateur active l'option, une surveillance est enclenchée. Si un crash système ou une fenêtre d'erreur apparaît, l'affichage restera visible pendant seulement 15 secondes.

Passé ce court délai, l'écran deviendra noir et le restera jusqu'à ce qu'un technicien intervienne physiquement avec une souris ou un clavier. Appréciable dans les cas où le redémarrage automatique ne s'effectue pas.

Microsoft précise une activation depuis l'application des Paramètres de Windows ou une clé de registre.

Pas le mode Kiosque avec Windows

Le nouveau mode ne remplace pas le mode Kiosque existant. Ce dernier est conçu pour les terminaux interactifs, comme les bornes d'enregistrement, en limitant l'appareil à une seule application ou à un ensemble de fonctions restreintes pour l'utilisateur final.

À l'inverse, le mode Digital Signage vise les affichages passifs et non interactifs, afin de gérer l'apparence visuelle du système en cas de défaillance.

Un affichage honteux à cacher

L'introduction du mode Digital Signage répond à un problème d'image récurrent pour Microsoft. Les exemples de BSOD affichés sur des écrans géants ne manquent pas, de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en 2008 à la panne mondiale provoquée par la mise à jour défaillante de CrowdStrike en 2024.

La mesure s'inscrit dans une initiative plus large de Microsoft pour renforcer la résilience de Windows.