Le mois d'août est définitivement à oublier pour les utilisateurs de Windows. Après avoir dû corriger en urgence des bugs liés à la réinitialisation du système, Microsoft admet un nouveau problème majeur : ses derniers patchs de sécurité perturbent sévèrement les applications de streaming. Pour des milliers de professionnels et d'amateurs qui dépendent de logiciels comme OBS Studio, le résultat est un flux quasi inexploitable, même avec une connexion réseau performante. Une situation critique pour un secteur en pleine effervescence.

Quelle est l'origine exacte du problème ?

Le coupable n'est pas directement OBS, mais la manière dont les mises à jour de sécurité d'août interagissent avec le protocole NDI (Network Device Interface). Largement utilisé dans le monde de la production vidéo et du streaming pour transférer des flux vidéo de haute qualité avec une faible latence, le NDI s'appuie par défaut sur un protocole de transport nommé RUDP (Reliable User Datagram Protocol). C'est précisément ce protocole qui est mis à mal par les derniers correctifs de Windows, entraînant des pertes de paquets inattendues et dégradant la qualité du flux.

Quelle est la réaction de Microsoft et de la communauté ?

Confronté à une avalanche de réclamations, Microsoft a formellement admis l'existence du bug sur son tableau de bord consacré à la performance de Windows. La société a affirmé que le problème touchait effectivement Windows 10 et 11, et qu'une investigation était actuellement en cours. Par ailleurs, l'équipe qui gère le protocole NDI a aussi confirmé cet incident, en indiquant que les connexions basées sur les protocoles UDP ou TCP n'ont pas été touchées. Ils ont rapidement proposé une solution de contournement en attendant que Microsoft déploie un correctif définitif.

Quelles sont les solutions pour corriger le tir en attendant un patch ?

Pour les streamers dont l'activité est impactée, attendre un patch de Microsoft n'est pas une option. Fort heureusement, il existe des solutions pour rétablir un flux stable. Voici les alternatives, classées de la plus conseillée à la plus périlleuse :

Ajustez les paramètres NDI (la solution optimale) : C'est l'option la plus sûre. Il s'agit d'obliger le NDI à ne pas recourir au protocole RUDP défectueux. Il suffit de lancer l'application NDI Access Manager (qui fait partie des outils NDI), de naviguer vers l'onglet « Advanced » et de modifier le « Receive Mode » en « Single TCP » ou « UDP ».

Supprimer la mise à jour problématique : On peut désinstaller les mises à jour KB5063878 (Windows 11) ou KB5063709 (Windows 10) en passant par les paramètres de Windows Update. Attention, cette action supprime également les correctifs de sécurité importants qu'elles contiennent.

Suspendre les mises à jour : Si vous n'avez pas encore installé les patchs d'août, vous pouvez mettre en pause les mises à jour de Windows pendant quelques semaines, le temps que Microsoft corrige le tir.

Il est vivement conseillé d'opter pour la première solution, qui permet de conserver un système sécurisé tout en continuant à streamer sans interruption.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les versions de Windows précisément affectées ?

Les versions concernées par ce bug sont Windows 11 24H2 (mise à jour KB5063878) ainsi que Windows 10 versions 21H2 et 22H2 (mise à jour KB5063709).

La désinstallation de la mise à jour est-elle sans risque ?

Non. La désinstallation de ces mises à jour cumulatives supprime tous les correctifs de sécurité déployés en août, y compris ceux qui protègent contre des failles critiques. Cette solution doit être considérée comme un dernier recours temporaire.

Ce problème de streaming est-il un incident isolé pour les mises à jour d'août ?

Malheureusement, non. Les mises à jour de sécurité d'août 2025 ont été particulièrement chaotiques. Microsoft a déjà dû publier des correctifs d'urgence pour d'autres problèmes, notamment un bug qui empêchait le bon fonctionnement des opérations de réinitialisation et de récupération de Windows.