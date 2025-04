L'échéance approche pour Windows 10, dont le support prendra fin en octobre 2025. Face aux nombreux utilisateurs qui n'ont pas encore franchi le pas, Microsoft multiplie les communications pour vanter les mérites de son successeur, Windows 11. L'éditeur ne mâche pas ses mots et tente de convaincre les récalcitrants que son nouveau système d'exploitation est bien meilleur que son prédécesseur.

La sécurité et l'ia comme arguments massue

Pour convaincre, Microsoft mise sur deux arguments principaux. D'abord, la sécurité renforcée : Windows 11 exploite des technologies comme le module TPM 2.0 et le Secure Boot, le présentant comme la version la plus sûre de Windows jamais conçue. Un point non négligeable alors que Windows 10 cessera bientôt de recevoir des mises à jour de sécurité. Ensuite, l'intégration de l'intelligence artificielle avec Copilot. Cet assistant IA, directement accessible, peut aider à la recherche, à la rédaction, ou à la gestion de certaines tâches système, un atout majeur exclusif à Windows 11.

Dans sa FAQ, Microsoft évoque "TPM peut chiffrer vos données, rendant difficile pour les pirates l'accès aux informations sensibles. C'est particulièrement important pour des éléments comme les détails personnels, les données financières et les fichiers confidentiels".

Malheureusement, cette sécurité apportée par le module TPM 2.0 est également l'un des principaux freins à l'adoption de Windows 11 puisque la puce ne s'installe que sur les cartes mères récentes, et elle est obligatoire pour installer la dernière version de l'OS de Microsoft...

Un coup de jeune sur l'interface et la productivité

Microsoft met aussi en avant le coup de jeune de l'interface. Windows 11 arbore un design modernisé avec son menu Démarrer centré, de nouvelles icônes et des effets visuels rafraîchis. Côté productivité, le système d'exploitation propose des outils comme :

Snap Layouts pour mieux organiser ses fenêtres.

Des bureaux virtuels améliorés.

Le retour des Widgets pour un accès rapide à l'information.

L'expérience pour les écrans tactiles et l'utilisation de stylets sont également mieux optimisées.

Et pour les joueurs ?

Les joueurs ne sont pas oubliés : Microsoft vante des technologies comme DirectStorage pour réduire les temps de chargement et Auto HDR pour améliorer les couleurs dans les jeux compatibles, promettant ainsi une meilleure expérience de jeu. Le Microsoft Store a aussi été repensée.

Malgré ces arguments, de nombreux utilisateurs restent attachés à Windows 10, parfois freinés par les exigences matérielles plus strictes de Windows 11, des craintes de bugs ou simplement par préférence pour l'ancienne interface. Reste que l'horloge tourne avant la fin de support de Windows 10, et Microsoft compte bien le rappeler.

Microsoft va jusqu'à évoquer des performances améliorées par rapport à Windows 10... Situation qui fait justement débat depuis le lancement du dernier système...

Cette insistance de la part de Microsoft à souhaiter voir les utilisateurs passer à Windows 11 est symptomatique du manque de popularité de son OS. Car si une grande partie des appareils ne sont pas en mesure de basculer vers W11 du fait de prérequis matériel, pour une autre partie significative d'utilisateurs, il s'agit avant tout d'un choix : celui d'éviter Windows 11 dont la stabilité n'est pas suffisamment solide et dont les mises à jour problématiques ne font que s'enchainer depuis des mois...