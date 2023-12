La marque Withings a renouvelé il y a peu sa gamme de montres connectées spécialisées santé avec le lancement de la ScanWatch 2 en septembre. Bardée de capteurs et forte du savoir-faire de l'entreprise en matière de suivi de santé, elle assure une mesure régulière de nombreux paramètres physiologiques et peut alerter sur des signes précurseurs.

Fusionnant ces caractéristiques avec le style de la montre de plongée ScanWatch Horizon, Withings présente juste avant les fêtes de fin d'année une variante luxueuse avec la ScanWatch Nova.

Les capteurs et fonctionnalités de santé de la ScanWatch 2

Elle reprend les caractéristiques de la ScanWatch 2 tout en s'offrant l'aspect de la montre de plongée pour constituer un objet unique par sa qualité de finition et ses fonctionnalités.

On retrouvera donc le suivi du rythme cardiaque et la mesure de la SpO2 qui pourra également servir à l'évaluation du système respiratoire et au suivi du sommeil avec un score de qualité quotidien.

Produit de qualité médicale, la montre connectée pourra également réaliser un électrocardiogramme à la demande en 30 secondes. Avec ses différents capteurs, elle pourra également assurer le suivi du sport via la reconnaissance automatique de 40 activités avec estimation de la VO2 Max et de l'efficacité musculaire à l'effort.

L'esthétique et la qualité de finition de la ScanWatch Horizon

La ScanWatch Nova propose à côté des outils de santé l'esthétique d'une montre de plongée avec lunette tournante en acier inox et céramique, des aiguilles creuses lumineuses Luminova, un boîtier 42 mm poli en acier inoxydable étanche 10 ATM et un verre saphir avec traitement antireflet.

On retrouve dans le cadran le petit écran circulaire OLED monochrome affichant les informations utiles et les notifications et la possibilité de relier la smartwatch à l'application Withings pour gérer les paramètres et visualiser la synthèse des informations de santé.

Et la montre ne fait toujours pas de compromis sur l'autonomie avec la promesse d'aller jusqu'à 30 jours de fonctionnement. La montre connectée ScanWatch Nova, disponible en trois coloris, vient couronner la gamme des montres de Withings avec un tarif annoncé de 599,95 € et une disponibilité dès à présent sur le site Withings et début 2024 chez les revendeurs.