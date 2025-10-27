Patron mondial de la publicité sur le réseau social X d'Elon Musk, John Nitti a démissionné après 10 mois. Son départ s'ajoute à une vague d'instabilité, sur fond de tensions avec Elon Musk concernant sa stratégie et sa gestion unilatérale, notamment dans le secteur publicitaire.

John Nitti avait pu être considéré comme un successeur à l'ancienne patronne de X Linda Yaccarino qui est partie en juillet dernier.

Une série de démissions pour X et xAI

Le départ de John Nitti n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une série de démissions de haut niveau qui touchent à la fois X et xAI, la start-up d'intelligence artificielle d'Elon Musk qui a pris le contrôle de la plateforme sociale en mars.

Au cours de l'été, xAI a perdu son directeur financier, Mike Liberatore après trois mois, et son directeur juridique, Robert Keele. Début octobre, c'était au tour du directeur financier de X, Mahmoud Reza Banki, d'annoncer son départ après moins d'un an.

Des frustrations en interne

Cette instabilité reflète une frustration croissante parmi les dirigeants face aux changements de stratégie soudains d'Elon Musk. Les sources internes décrivent une difficulté à exécuter les objectifs en raison de son approche très interventionniste.

Elon Musk prendrait désormais des décisions unilatérales concernant la publicité, sans consulter sa propre équipe de direction. Un exemple cité par le Financial Times est l'interdiction des hashtags dans les publicités sur X, une décision qui a irrité certains annonceurs.

X en délicatesse avec des annonceurs

La pression sur les revenus publicitaires est immense. Elon Musk a besoin de ces fonds pour financer ses ambitions de plusieurs milliards de dollars dans la course à l'IA.

Pourtant, de nombreux annonceurs restent méfiants suite à l'assouplissement des règles de modération et aux déclarations controversées d'Elon Musk à leur encontre.

Si certains annonceurs, comme Disney, ont signé de nouveaux partenariats, d'autres se plaignent en privé de se sentir sous pression, X ayant poursuivi des marques pour boycott illégal.