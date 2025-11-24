Dans sa lutte continue contre la désinformation et les comptes automatisés, la plateforme X d'Elon Musk a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité baptisée " À propos de ce compte ".

Annoncée en octobre, elle doit offrir aux utilisateurs plus de contexte sur les profils avec lesquels ils interagissent en révélant des informations comme le pays d'origine, le nombre de changements de nom d'utilisateur ou encore la boutique d'applications utilisée pour télécharger l'application.

Comment cette fonctionnalité est-elle censée fonctionner ?

L'idée est de fournir des indices sur l'authenticité d'un compte. En cliquant sur la date d'inscription d'un profil, une page dédiée révèle plusieurs détails. Par exemple, si un compte prétend être américain, mais que ses informations indiquent une base à l'étranger, les utilisateurs pourraient se méfier.

Initialement, les utilisateurs peuvent choisir d'afficher leur pays ou une région plus large, une option pensée pour les zones où la liberté d'expression est risquée, bien que cette option soit disponible pour tous.

Pourquoi le déploiement a-t-il tourné au vinaigre ?

Des utilisateurs se sont plaints de données de localisation erronées, déclenchant une vague d'accusations politiques et de théories du complot.

Face aux critiques, Nikita Bier, responsable produit chez X, a reconnu quelques imperfections, promettant une résolution rapide et admettant que les données " n'étaient pas fiables à 100 % pour les anciens comptes ".

La plateforme X a même dû retirer temporairement l'information sur le pays de création du compte.

Un avertissement en cas de VPN ?

Malgré ce départ chaotique, X ne compte pas s'arrêter là. Des ingénieurs ont découvert dans le code de l'application des traces d'une future fonctionnalité qui afficherait un avertissement si un utilisateur se connecte via un VPN pour masquer sa position. Un message indiquerait alors que le pays pourrait ne pas être exact.

La démarche de transparence s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, puisque des plateformes comme Instagram proposent depuis longtemps une fonctionnalité similaire " À propos de ce compte ".