Tout en appelant à une pause dans le développement des intelligences artificielles pour poser un cadre qui éviterait de les rendre dangereuses pour l'humanité, l'homme d'affaires Elon Musk a fait émerger sa propre IA baptisée Grok et conçue par l'intermédiaire de l'entreprise xAI.

Le milliardaire s'est également fait remarquer en déposant plainte contre OpenAI, créateur du modèle de langage (LLM) GPT animant le célèbre chatbot ChatGPT et dont il fut l'un des cofondateurs.

L'accusant d'avoir trahi ses objectifs premiers (le bien de l'humanité) pour une course à l'argent, il appelait OpenAI à ouvrir les sources du modèle de langage GPT. Lui-même a rapidement joint le geste à la parole en annonçant le passage de Grok en open source.

Grok-1.5 se rapproche de GPT-4 dans les benchmarks

Dans le même temps, xAI est engagée dans la course à l'améioration des IA génératives et Elon Musk lui-même soulignait son intention de s'accaparer des milliers d'accélérateurs IA pour gagner en puissance de traitement.

L'IA de xAI s'apprête ainsi à évoluer dans une nouvelle version Grok-1.5 bientôt accessibles à des beta testeurs via le réseau social X, autre propriété d'Elon Musk. L'entreprise annonce avoir fait progresser l'intelligence artificielle sur plusieurs benchmarks (notamment MATH et HumanEval) lui permettant de se rapprocher sensiblement des résultats obtenus par GPT-4 (avec des scores datant de mars 2023, il y a eu du nouveau depuis) et Claude 3 Sonnet (la version intermédiaire de Claude 3 d'Anthropic).

xAI et Elon Musk soulignent ainsi que l'IA Grok se rapproche peu à peu des meilleurs modèles de langage du moment. Grok-1.5 est désormais capable de traiter jusqu'à 128 000 tokens dans sa fenêtre contextuelle, lui permettant de prendre en compte plus d'information et de pouvoir analyser des documents beaucoup plus longs que précédemment.

Grok, outil de séduction pour le réseau social X

Cela joue aussi sur la compréhension de requêtes plus longues et complexes, permettant de trouver une information précise et pertinente dans une vaste somme de données (approche NIAH ou Needle In A Haystack, trouver l'aiguille dans une botte de foin).

xAI indique attendre les retours des testeurs lorsque Grok-1.5 sera mis à disposition et la firme prévoit de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités (non cités) ces prochains jours, à mesure que la base d'utilisateurs grandira.

L'AI Grok pourrait devenir un produit d'appel sur le réseau social X pour inciter à prendre un abonnement payant. Elon Musk a récemment annoncé vouloir mettre à disposition son IA aux abonnés premium (elle l'était déjà pour les abonnés premium plus du plus gros abonnement).

Et déjà, Elon Musk commence à évoquer Grok 2 qui serait déjà en phase d'entraînement et promet de "dépasser les IA actuelles sur toutes les métriques". Tout un programme...