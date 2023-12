Avec la start-up d'intelligence artificielle xAI, Elon Musk a annoncé vouloir comprendre la véritable nature de l'univers. La création de xAI a été officialisée l'été dernier, alors même qu'Elon Musk avait été l'un des signataires au printemps d'un appel pour faire une pause en matière de recherche sur les IA génératives. Selon lui, elles ont le potentiel de " détruire la civilisation. "

D'après une demande déposée auprès du gendarme boursier américain SEC, xAI veut lever jusqu'à un milliard de dollars via une offre d'actions. Pour cette somme, un peu moins de 135 millions de dollars ont déjà été recueillis.

La levée de fonds a lieu dans un contexte particulier. OpenAI vient d'essuyer une grave crise de gouvernance, suite à l'éviction par l'ancien conseil d'administration, puis au retour du patron et cofondateur Sam Altman.

xAI mise sur Grok

Début novembre, xAI a dévoilé Grok qui fait figure de concurrent de ChatGPT en tant qu'agent conversationnel d'IA générative, et s'appuie sur un grand modèle de langage de même nom développé au cours des derniers mois.

Selon xAI, la version Grok-1 surpasse GPT-3.5, mais reste derrière GPT-4 qui a été entraîné avec une quantité de données et de ressources de calcul plus importante. Grok tire parti d'une connaissance en temps réel, grâce à la plateforme X (anciennement Twitter).

" Grok est une IA inspirée du Guide du voyageur galactique, destinée à répondre à presque tout et, plus difficile encore, à suggérer les questions à poser. Grok est conçu pour répondre avec un peu d'esprit et a un côté rebelle, alors ne l'utilisez pas si vous détestez l'humour ! "

xAI n'est pas dans le giron de X Corp.

Accessible en bêta pour des abonnés X Premium+, Grok a des liens étroits avec X. La start-up xAI est toutefois indépendante de l'entreprise technologique X Corp. qui est la maison mère du réseau social X en proie à des difficultés avec des annonceurs.

Rappelons que cette année, OpenAI a levé quelque 10 milliards de dollars auprès de son principal investisseur Microsoft.