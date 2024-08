Le milliardaire Elon Musk a de grandes ambitions pour l'intelligence artificielle Grok développée par sa startup xAI. L'IA générative étroitement associée au réseau social X (également propriété de Musk) est passée en version 2.0 Beta récemment et entend faire aussi bien que les ténors du secteur.

L'homme d'affaires a plusieurs fois évoqué les configurations nécessaires pour améliorer les capacités de traitement de son IA, ce qui passe par l'utilisation de dizaines de milliers d'accélérateurs IA actuellement et des centaines de milliers pour les évolutions suivantes.

Au mois de juillet, il se félicitait de la mise en service de 100 000 accélérateurs IA Nvidia H100 avec refroidissement liquide dans un supercluster mis en place à Memphis (Tennessee), qualifié de "plus grand cluster d'entraînement IA au monde".

Des turbines à gaz en attendant un approvisionnement plus propre

Ces capacités sont très énergivores et les besoins d'alimentation en énergie très conséquents. Au point de créer une pollution locale ?

La récente mise en service du supercluster de Memphis a conduit à un signalement aux autorités locales pour la pollution aux particules engendrée par des turbines à gaz dont l'installation aurait été réalisée sans permis.

Il est fait mention de 18 turbines à gaz déjà installées et d'autres à venir pour alimenter le site, en attendant de pouvoir faire appel à un fournisseur d'énergie local. Selon CNBC, ce dernier fournit déjà 50 MW d'électricité mais le site nécessite 150 MW pour fonctionner et xAI aurait donc remédié à l'approvisionnement en installant ces turbines à gaz.

Des défenseurs de l'environnement soulignent les émissions de polluants de type NOx (oxydes d'azote) irritants pour les muqueuses et qui viennent s'ajouter à un smog ambiant déjà délétère sur l'agglomération avec une qualité de l'air très dégradée.

Rapidité ou précipitation ?

L'installation de ces turbines nécessite généralement une autorisation établissant des limites d'émission et des obligations d'efficacité, ainsi que de mesures de contrôle.

Ces mêmes défenseurs environnementaux mettent en cause l'opacité des projets de xAI et la difficulté d'obtenir les informations correspondantes.

CNBC note que la pratique de construire des installations et de mettre en service des équipements sans attendre l'obtention des permis nécessaires est une pratique courante dans les entreprises gérées par Elon Musk, de SpaceX à Tesla en passant par The Boring Company, avec parfois des sanctions.

Le milliardaire est connu pour son obsession des mises en oeuvre rapides, un paramètre essentiel pour ne pas être rattrapé par la concurrence. Plus généralement, les datacenters et autres infrastructures IA posent des questions en matière de consommation de ressources, comme l'électricité pour alimenter les installations et l'eau pour les refroidir, au risque de créer des points de tension là où ces besoins entrent en concurrence avec ceux des populations.