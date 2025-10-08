L'entreprise d'intelligence artificielle xAI, fondée il y a deux ans par Elon Musk, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa quête de puissance de calcul. Des informations récentes révèlent un investissement prévu de plus de 18 milliards de dollars pour l'acquisition de 300 000 processeurs graphiques (GPU) Nvidia. Cette commande massive est destinée à équiper son futur data center, baptisé Colossus 2, qui sera érigé près de Memphis.

Un projet titanesque pour rattraper la concurrence

Ce projet s'inscrit dans un contexte de compétition face à OpenAI, que Musk poursuit actuellement en justice. Après un premier supercalculateur, Colossus, hébergeant 200 000 processeurs Nvidia d'ancienne génération, xAI passe à la vitesse supérieure. Colossus 2 ne se contentera pas d'augmenter la quantité, mais aussi la qualité.

À pleine capacité, le nouveau centre de données intégrera 55 000 des puces les plus récentes et performantes de Nvidia, basées sur l'architecture Blackwell. xAI veut se doter des moyens nécessaires pour développer des modèles de langage toujours plus sophistiqués et concurrencer les acteurs déjà bien établis du secteur.

Des besoins énergétiques et logistiques hors normes

Une telle puissance de calcul implique une infrastructure pharaonique. Pour alimenter Colossus 2, xAI ne fait pas les choses à moitié et construit sa propre centrale électrique dans le Mississippi, sur un site de 460 000 m2.

Des lignes de transmission dédiées relieront la centrale au data center, nécessitant la mise en place de postes de transformation pour adapter la tension du courant.

Une fois opérationnelle, cette centrale générera plus d'un gigawatt d'électricité, soit l'équivalent de la consommation de près d'un million de foyers. À eux deux, les data centers Colossus et Colossus 2 consommeront plus d'énergie que l'ensemble des habitations de la ville de Memphis. Le refroidissement de ces milliers de puces nécessitera quant à lui des millions de litres d'eau chaque jour, un défi logistique et environnemental majeur.

Le coût de l'ambition : financement et impact environnemental

Face à ces dépenses colossales, la question du financement se pose avec acuité. Selon certaines sources, xAI aurait récemment communiqué à ses créanciers des prévisions de pertes s'élevant à 13 milliards de dollars pour l'année en cours.

L'entreprise serait donc à la recherche de nouveaux capitaux, avec des rumeurs évoquant une possible levée de fonds qui la valoriserait entre 170 et 200 milliards de dollars.

Consciente de son empreinte écologique, xAI a également annoncé en février la construction d'une usine de traitement des eaux usées. Cet investissement de 80 millions de dollars doit permettre de recycler environ 60 millions de litres d'eaux usées par jour. Reste à voir comment l'entreprise parviendra à équilibrer cette croissance explosive avec ses obligations financières et environnementales dans les mois à venir.