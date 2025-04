Le réseau social X à peine racheté en début d'année, l'entreprise xAI d'Elon Musk se prépare déjà aux grandes manoeuvres pour étoffer toujours plus les performances de son intelligence artificielle Grok.

La firme dispose du supercalculateur Colossus à Memphis comptant des dizaines de milliers de GPU mais ce n'est que le début de la course à l'armement dans l'IA. Face au projet Stargate d'OpenAI voulant établir pour 500 milliards de dollars d'infrastructures IA, xAI et Elon Musk ne restent pas les bras croisés.

Colossus 2, un million de GPU pour xAI et Grok

Selon CNBC, le milliardaire aurait signalé son intention de procéder à une énorme levée de fonds pour xAI, de l'ordre de 25 milliards de dollars, en vue de préparer une infrastructure Colossus 2 comptant jusqu'à 1 million de GPU pour les prochaines générations de l'IA Grok.

Ce financement lui permettrait de faire porter sa valorisation vers 150 à 200 milliards de dollars, même si le journaliste de CNBC à l'origine de l'information rappelle que rien n'est encore acté.

Alors que Colossus compte déjà quelque 200 000 accélérateurs IA avec architecture Hopper, le million de GPU de Colossus 2 s'appuierait sur les GPU B100 et B200 Blackwell de dernière génération, encore plus performants mais aussi beaucoup plus chers.

Un million d'entre eux représentera un coût de plusieurs dizaines de milliards de dollars et Elon Musk semble donc vouloir préparer son entreprise xAI à ce changement d'échelle.

Puissance brute vs efficience

D'autant plus que les estimations portent l'arrivée de centres de données IA doté d'un million de puces pour 2027 environ, ce qui n'est pas si lointain. Reste à savoir si cette débauche de moyens servira réellement les intérêts de l'IA au moment où la puissance brute semble marquer le pas, obligeant à trouver des alternatives cherchant plus l'optimisation et l'efficience que la capacité de calcul pure.

L'irruption du chinois Deepseek, censé se rapprocher des performances des meilleures IA américaines avec une infrastructure plus modeste, est censé montrer cette autre voie possible.

Elon Musk, comme d'autres, a sans doute les yeux rivés sur l'émergence des premières IA généralistes, plus intelligentes que les humains sur tous les plans et dont il disait craindre les conséquences néfastes pour l'humanité. Il ne sera sans doute pas le dernier à l'avoir fait émerger.