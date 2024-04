Sur sa chaîne YouTube, le vidéaste Hardisk publie une vidéo d'un long entretien avec Xavier Niel, le président et fondateur du groupe Iliad (maison mère de Free). Au cours de celui-ci, il est évoqué la création fin 2023 du laboratoire Kyutai avec Rodolphe Saadé (patron du groupe CMA- GM) et Eric Schmidt (ancien patron de Google).

Kyutai se présente comme un laboratoire à but non lucratif pour la recherche ouverte (open science) en intelligence artificielle. Parmi ses ambitions, le développement de grands modèles d'IA multimodaux, et l'invention d'algorithmes afin d'en améliorer la fiabilité et l'efficacité.

La mission est de partager les avancées réalisées avec tout l'écosystème de l'IA. Le laboratoire s'appuie sur une puissance de calcul mise à disposition par la filiale Scaleway d'Iliad. Elle est hébergée en France et déployée en Europe pour les applications d'IA.

Gros teasing de Xavier Niel

En soulignant que la plupart des grands talents de l'IA au monde ont été formés dans des écoles françaises, Xavier Niel évoque un laboratoire pour " payer convenablement les chercheurs " en IA et faire en sorte qu'ils restent en France. " On leur donne une très forte puissance de calcul et on leur demande de sortir des choses exceptionnelles. "

Selon Xavier Niel, un moment exceptionnel est justement proche. " Vous allez voir, au mois de mai, fin mai ou début juin, on va sortir quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils ont créé quelque chose d'exceptionnel. "

Malheureusement, Xavier Niel n'en dira pas plus. A priori, les propos tenus laissent entendre une innovation concernant le problème des biais avec les algorithmes et la fondation des grands modèles de langage.