Le renouvellement des fréquences pour les chaînes TF1 et M6 interviendra en mai 2023 et le processus est en principe un chemin tout tracé : le diffuseur dépose son dossier, généralement sans concurrence, et prolonge ainsi le droit d'utilisation des fréquences.

Avec l'échec de la fusion entre TF1 et M6, le paysage audiovisuel n'est pas chamboulé par l'arrivée d'un nouvel acteur mais il doit composer avec le nouveau destin des groupes TF1 et M6 amenés à continuer d'évoluer en solo.

RTL Group, via l'allemand Bertelsmann, qui détient le groupe M6, a testé le marché pour dévoiler d'éventuels repreneurs intéressés. Les discussions ne sont pas allées plus loin, du fait de cette échéance trop courte du renouvellement des fréquences qui limite les possibilités de changement d'actionnaire principal.

Xavier Niel à l'assaut du secteur audiovisuel ?

L'événement a toutefois permis de faire sortir du bois certains candidats visiblement attirés par une aventure audiovisuelle. Parmi eux, Xavier Niel, fondateur du groupe Free, s'est déclaré via une offre commune avec le groupe MediaForEurope de Silvio Berlusconi.

Depuis, la rumeur circule d'une possible tentative récupération des fréquences TNT de TF1 ou M6 à l'occasion de leur renouvellement. L'audition par l'Arcom de la holding NJJ de Xavier Niel ce mercredi va dans le sens de ces spéculations et donne un premier aperçu de ses ambitions.

Une créativité télévisuelle à renouveler ?

De fait, l'argumentation tape là où cela a le plus de chance d'entrer en résonance auprès du régulateur : un manque de diversité et de créativité dans les offres des diffuseurs actuels qu'un nouvel acteur pourrait résoudre.

"Nous étudions avec beaucoup d'intérêt l'opportunité d'être candidat à l'attribution des fréquences", a souligné Maxime Lombardini, président d'Iliad, un propos qui doit résonner comme une forme d'avertissement pour TF1 et M6 qui vont peut-être devoir bétonner leur dossier plus qu'à l'habitude pour le mois de mai.

Xavier Niel sera-t-il le nouveau poil à gratter du secteur audiovisuel ? Il est encore trop tôt pour le dire mais les affinités télécom-audiviosuel ont toujours existé, avec des hauts et des bas, la convergence entre les deux mondes n'ayant pas toujours obtenu les résultats escomptés.