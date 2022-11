Les groupes TF1 et M6 ont tenté de fusionner pour donner un géant de l'audiovisuel capable de concurrencer les plateformes des géants du Net mais les mesures correctrices réclamées par les régulateurs ont pesé trop lourd dans le projet.

Les deux entreprises ont finalement décidé d'abandonner leur rapprochement pour un destin en solo. Du côté de M6, l'actionnaire principal RTL Group (piloté par l'allemand Bertelsmann) a réalisé un test de marché pour juger de l'intérêt d'acheteurs potentiels.

Plusieurs propositions ont été formulées de la part de capitaines d'industrie, parmi lesquels Xavier Niel, montrant son intérêt pour le secteur audiovisuel après celui des télécom.

Le renouvellement des fréquences, nouvel enjeu ?

Le test de marché n'a pas abouti du fait de contraintes temporelles : le renouvellement des fréquences TNT pour la chaîne M6 doit intervenir en mai 2023 et il aurait été difficile d'obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour valider le rachat de M6 dans un temps aussi court.

Mais cet intérêt subit pourrait donner lieu à une bataille inédite lors du processus de renouvellement des fréquences TNT. Habituellement, seuls les groupes déjà détenteurs du droit d'utilisation des fréquences déposent un dossier pour leur renouvellement mais rien n'empêche en principe d'autres acteurs de se manifester.

La rumeur d'une tentative de récupération des fameuses fréquences par Xavier Niel a commencé à alimenter les spéculations, sans disposer toutefois d'éléments concrets pour l'étayer.

NJJ Médias auditionné par l'Arcom

Cela pourrait changer avec l'audition par l'Arcom, régulateur du secteur audiovisuel, de NJJ Médias, la holding de Xavier Niel, dans le cadre du dossier des autorisations d'émission en TNT des chaînes TF1 et M6.

La confirmation n'est pas encore franche mais elle suggère que le fondateur de Free s'intéresse de près au sujet et pourrait jouer les trublions dans le processus de renouvellement des fréquences.

Pour s'imposer, il lui faudrait un projet solide à opposer aux chaînes classiques mais c'est peut-être justement une opportunité à saisir dans un marché de l'audiovisuel confronté aux évolutions du secteur et bousculé par les nouvelles habitudes de consommation du petit écran, devenant plus séquentiel et moins linéaire.

Si Xavier Niel s'est manifesté en repreneur potentiel du groupe M6, c'est bien qu'il doit avoir sa petite idée sur comment se faire une place dans ce marché. Reste à obtenir les fréquences de diffusion mais pourra-t-il s'imposer comme il l'a fait avec l'arrivée de Free Mobile sur le secteur télécom en 2012 en bousculant les codes (itinérance avec Orange pour se doter d'un réseau avant l'heure, promotion des forfaits sans engagement...) ?