Rachat du groupe M6 : premières offres, premières alliances surprenantes

Puisque la fusion entre les groupes TF1 et M6 n'aura pas lieu, chacun doit s'inventer un avenir en solo. Pendant que TF1 s'obstine à vouloir obtenir une rétribution pour la diffusion de ses chaînes gratuites de la TNT face à un groupe Canal+ opposant une farouche résistance, l'allemand Bertelsmann, actionnaire principal de M6 via RTL Group, tente la possibilité d'une vente.

Il faut aller vite car M6 doit renégocier sa licence de diffusion au mois de mai prochain, après quoi il ne sera plus possible de changer d'actionnaire majoritaire avant cinq ans.

Bertelsmann s'est donc lancé dans un "test de marché" alors que l'abandon de la fusion a fait naître des marques d'intérêt pour un rachat. Plusieurs milliardaires sont en effet intéressés pour étendre leur empire médiatique et / ou télécom.

Trois propositions durant le week-end

Et, dès ce week-end, les premières offres sont arrivées. Selon différentes sources, au moins trois propositions sont sur la table. L'une est menée par Stéphane Courbit et ses partenaires, une deuxième par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà derrière le journal Le Monde, et la troisième viendrait d'une alliance entre Xavier Niel (Free) et Silvio Berlusconi (MediaForEurope).

Pour cette dernière, il y a sans doute un intérêt également politico-économique à l'heure d'élections en Italie, lui donnant un nouveau premier ministre qui est aussi pour la première fois une femme : Giorgia Meloni. Le changement de têtes au-delà des Alpes pourrait être bon pour les affaires.

A quel prix ?

Selon une information du Point, toutes les offres sont supérieures à 19,2 euros par action et représentent donc des propositions d'au moins 1,1 milliard d'euros. Bloomberg évoque par exemple une proposition à 20 euros par action du côté de Stéphane Courbit, soit une prime de 39% par rapport au cours actuel.

Avant la tentative de fusion avec TF1, Bertelsmann avait déjà testé le marché et espérait obtenir 1,5 milliard d'euros de la cession du groupe M6, dans lequel il détient 48% du capital.

Le cours de M6 de vendredi atteignait une valeur de 14,43 euros, soit une valorisation de 1,22 milliard d'euros pour la participation de Bertelsmann. Au-delà de ces trois premières offres, on ne sait pas si d'autres acteurs se sont manifestés. Vendredi, d'autres noms avaient émergé, dont ceux de Patrick Drahi (Altice / SFR et détenteur de BFM et RMC) et Bolloré (Vivendi).

Les propositions conviendront-elles ? RTL Group a déjà indiqué ne pas être pressé de vendre M6 si les offres n'étaient pas suffisamment attractives. Il reste que la fenêtre d'opportunité jusqu'à mai mérite d'être tentée.