Habituellement, le renouvellement du droit d'exploitation des fréquences TNT pour les groupes média concernés se fait sans opposition d'acteurs tiers et l'Arcom, régulateur du secteur audiovisuel, vérifie surtout que les projets sont toujours cohérents avec les critères imposés.

Au mois de mai prochain, le renouvellement des fréquences pour les chaînes TF1 et M6 pourrait toutefois ne pas se dérouler aussi simplement. L'abandon de la fusion entre TF1 et M6 a réveillé des appétits chez les capitaines d'industrie et certains se verraient bien entrer sur ce marché.

Le test de marché sur le groupe M6 a fait émerger plusieurs candidats potentiels à un rachat mais le processus n'a pas pu aller à son terme du fait d'un calendrier trop resserré au niveau des exigences réglementaires.

Xavier Niel en quête de fréquences TNT ?

Il a tout de même permis de faire sortir Xavier Niel et sa holding NJJ Média du bois. Depuis, une audition auprès de l'Arcom a confirmé qu'il réfléchissait à briguer les fréquences de l'une ou l'autre chaîne.

L'Autorité a depuis ouvert l'appel à candidatures et laissé un peu de temps supplémentaire pour le dépôt des dossiers, laissant ainsi une fenêtre à de nouveaux entrants.

Mais qui de TF1 ou M6 pourrait faire les frais d'un dossier concurrent proposé par Xavier Niel ? Le journal La Tribune croit détenir la réponse et affirme que c'est M6 qui serait choisi si le fondateur de Free décidait de se lancer dans l'aventure (ce qui ne semble pas encore le cas actuellement).

Il faudrait pour cela être en mesure de proposer un projet plus pertinent que celui de M6, ce qui pourrait éventuellement se faire au regard des nouveaux critères imposés par le régulateur que sont l'éducation au médias et au numérique ainsi que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.

Après la presse, la télévision ?

Ce sont autant de brèches qu'un nouveau projet audiovisuel pourrait tenter de mettre en avant pour récupérer les fréquences TNT. Si Xavier Niel et ses équipes parvenaient à obtenir les fréquences, ce serait bien sûr un coup très dur pour M6.

Il faudrait sans doute un remaniement et certains actifs de la chaîne pourraient alors être cédés au nouveau venu tout en créant des cloisons avec Mediawan, le groupe de production audiovisuelle dans lequel est présent Xavier Niel.

Les nouveaux candidats ont jusqu'au 16 janvier 2023 pour se faire connaître de l'Arcom et les dossier de candidature devront être transmis d'ici le 23 janvier. Si le fondateur de Free veut se lancer, il faudra donc aller vite et monter une proposition attractive dans des délais courts.

Après la presse, la télévision pourrait donc être le prochain chantier de Xavier Niel, au-delà des télécoms avec Free et Free Mobile qui restent le coeur d'activité et le nerf de la guerre. La convergence télécom-média va-t-elle revenir à la mode ?