Cette semaine, les possesseurs d'Xbox 360 ont eu une surprise en allumant leur console : une mise à jour inattendue a été déployée par Microsoft. Cette update, détectée par des utilisateurs sur Reddit et True Achievements, corrige un bug visuel persistant lié à l'étirement des vignettes de jeux. Cependant, elle introduit également deux grandes publicités pour les consoles Xbox Series X et S directement sur l'écran d'accueil. Ce déploiement, près d'un an après la fermeture du marché numérique de la Xbox 360 en juillet 2024, soulève des questions sur les motivations de la firme de Redmond pour cette machine vieille de près de deux décennies.

Pourquoi la Xbox 360 reçoit-elle une mise à jour aujourd'hui ?

L'annonce a fait grand bruit parmi la communauté des joueurs : la vénérable Xbox 360, lancée en 2005 et désormais âgée de près de vingt ans, a bénéficié d'une mise à jour de son tableau de bord. Ce geste est d'autant plus inattendu que Microsoft avait déjà cessé le support majeur de la console. L'objectif principal de cette mise à jour était de corriger un problème visuel particulièrement agaçant : l'étirement et la déformation des vignettes de jeux et des jaquettes d'origine. Ce bug, présent depuis la fermeture du marché numérique de la Xbox 360 en juillet 2024, rendait l'interface parfois étrange et peu esthétique pour les titres stockés ou insérés via disque. Pour les joueurs qui continuent d'utiliser leur fidèle Xbox 360, ce correctif est une bonne nouvelle, améliorant l'expérience utilisateur là où on ne l'attendait plus. C'est un signe que, même sur une console en fin de vie, un minimum d'attention peut encore être porté aux détails.

Quelles sont ces nouvelles publicités et sont-elles efficaces ?

Ce qui est moins bien accueilli, c'est l'apparition de nouvelles publicités directement sur l'écran d'accueil de la Xbox 360. Deux encarts promotionnels, clairement visibles, sont désormais affichés, mettant en avant les consoles Xbox Series X et Xbox Series S. Cependant, leur conception est pour le moins rudimentaire et leur efficacité semble douteuse. L'une des publicités est une simple image des consoles de nouvelle génération. L'autre est un code QR. Et c'est tout. Il n'y a ni texte promotionnel, ni indication de prix, ni bouton cliquable vers un lien direct. Les utilisateurs qui tentent d'interagir avec ces publicités ne déclenchent aucune action directe. Cette approche suggère que Microsoft pourrait vouloir une solution "install-and-forget", où le QR code permettrait de modifier la page web de destination à distance sans avoir à déployer de nouvelles mises à jour sur une console aussi ancienne. Une stratégie qui frôle le minimalisme extrême.

Quel est le contexte de ce support étrange pour une console vieillissante ?

Cette mise à jour intervient dans un contexte particulier pour la Xbox 360. Son marché numérique a été définitivement fermé en juillet 2024, limitant fortement l'accès aux titres dématérialisés. Pourtant, la Xbox 360 représente une période faste pour Microsoft, avec plus de 80 millions d'unités vendues, et a marqué un tournant pour le jeu en ligne sur console. Aujourd'hui, Microsoft se concentre sur sa nouvelle génération, les Xbox Series X|S, qui bénéficient d'une rétrocompatibilité étendue, permettant aux joueurs de profiter de nombreux jeux Xbox 360. La firme explore également de nouvelles avenues matérielles, comme des partenariats avec AMD pour de futures consoles et des appareils portables de marque Xbox (tel le Xbox ROG Ally), ou encore un casque VR avec Meta. Dans ce tableau, l'ajout de publicités sur une console quasi-retraitée, plutôt que de se concentrer sur des projets d'émulation comme le rumeur "Xbox Classics" (dont l'existence est par ailleurs réfutée), semble une bizarrerie de stratégie.

Comment les joueurs perçoivent-ils cette démarche de Microsoft ?

La réaction des joueurs face à cette mise à jour est mitigée, oscillant entre l'appréciation du correctif de bug et l'incompréhension face aux publicités. Si la résolution du problème d'affichage des vignettes est saluée, l'apparition de nouvelles publicités sur une machine "à la retraite" est perçue par beaucoup comme une démarche "désespérée" de la part de Microsoft. Certains appellent à laisser la Xbox 360 "reposer en paix", estimant qu'utiliser une console historique pour des promotions minimalistes des modèles actuels est une faute de goût. Cette stratégie commerciale met en avant la volonté persistante de Microsoft de diriger ses utilisateurs vers les plateformes plus récentes. Même sur un matériel obsolète, le géant de Redmond cherche à stimuler les ventes de ses consoles actuelles, soulignant la pression constante exercée sur les joueurs pour qu'ils migrent vers le "next-gen", peu importe l'âge de leur machine.

