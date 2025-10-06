Et si jouer à des jeux Xbox ne nécessitait plus ni console, ni abonnement payant ? C'est la perspective radicale que Microsoft serait sur le point d'explorer. Selon des informations du site TheVerge, la firme de Redmond teste actuellement en interne une nouvelle formule de son service Xbox Cloud Gaming : une version gratuite, accessible à tous, mais financée par la publicité.

Une annonce et un lancement public seraient imminents, marquant potentiellement un tournant majeur dans la stratégie de Microsoft pour démocratiser le jeu vidéo.

Comment fonctionnerait ce "Netflix du jeu vidéo" avec publicité ?

Le modèle s'inspirerait directement de ce que l'on connaît sur des plateformes comme YouTube. Avant de pouvoir lancer une partie, l'utilisateur devrait visionner environ deux minutes de publicités. Les sessions de jeu seraient également limitées, les tests internes évoquant une durée maximale d'une heure par session, avec un quota total de cinq heures de jeu gratuites par mois.





Cette offre, qui ne nécessiterait aucun abonnement Game Pass, serait disponible sur toutes les plateformes compatibles avec le Xbox Cloud Gaming : PC, consoles Xbox, navigateurs web et appareils portables.

À quels jeux pourrait-on jouer avec cette formule gratuite ?

N'espérez pas accéder à l'intégralité du catalogue Game Pass. Selon les premières informations, cette offre gratuite serait plus ciblée. Elle permettrait principalement aux joueurs de streamer des titres qu'ils possèdent déjà (la fonction "Stream Your Own Game"), de profiter des jeux proposés lors des week-ends "Free Play Days", et d'accéder à une sélection de titres de la collection "Xbox Retro Classics".



La stratégie semble claire : utiliser cette porte d'entrée gratuite pour attirer un nouveau public dans l'écosystème Xbox, en espérant le convertir par la suite en abonné payant.

Pourquoi Microsoft lance-t-il cette offre maintenant ?

Cette initiative intervient dans un contexte de remise en question du modèle économique du jeu par abonnement. Alors que le prix du Xbox Game Pass Ultimate vient de subir une hausse significative, et que la rentabilité du service fait l'objet de débats, même chez d'anciens cadres de l'entreprise, Microsoft cherche de nouvelles voies de croissance. Une offre gratuite financée par la pub permettrait de toucher une audience massive qui n'est pas prête à payer un abonnement mensuel.



C'est aussi une manière de répondre aux critiques sur le coût de l'écosystème Xbox, après les récentes augmentations de prix des consoles et des jeux. En supprimant la barrière de l'abonnement, Microsoft pourrait enfin concrétiser la promesse du cloud gaming : jouer n'importe où, n'importe quand, et bientôt, pour n'importe qui.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette offre gratuite de Xbox Cloud Gaming sera-t-elle disponible ?

Selon les fuites, le service est actuellement en test interne chez Microsoft. Une phase de bêta publique pourrait être lancée "bientôt", pour un déploiement officiel dans les mois à venir. Aucune date précise n'a encore été communiquée.

Faudra-t-il quand même une console Xbox pour en profiter ?

Non, c'est tout l'intérêt du cloud gaming. Le service sera accessible depuis un PC, un navigateur web, une console Xbox, ou un appareil portable (comme la future ROG Xbox Ally ou un smartphone), sans avoir besoin de posséder une console de salon.

Les limitations de temps de jeu seront-elles définitives ?

Les limites actuellement en test (1 heure par session, 5 heures par mois) pourraient évoluer pour le lancement public. Microsoft cherchera probablement le bon équilibre entre une offre suffisamment attractive pour attirer les joueurs et des contraintes qui les incitent à passer à un abonnement payant pour une expérience sans limites.