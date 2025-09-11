La devise "jouez n'importe où" de Microsoft prend une tournure très littérale. Dans le cadre de sa grande offensive pour rendre l'écosystème Xbox accessible sur tous les écrans, la firme de Redmond vient de conclure un partenariat avec LG Electronics.

L'objectif : porter l'application Xbox Cloud Gaming sur la plateforme webOS Automotive de LG, qui équipe de plus en plus de véhicules connectés. Une annonce qui transforme la voiture en potentiel hub de divertissement, bien au-delà de la simple écoute de musique ou de podcasts.

Comment ça va fonctionner concrètement ?

L'expérience se veut simple et directe pour les abonnés au Game Pass Ultimate. Grâce à une application dédiée sur le système d'infodivertissement, les joueurs pourront accéder à des centaines de jeux du catalogue Xbox Cloud Gaming en streaming.

Il suffira de connecter une manette en Bluetooth pour transformer l'écran de la voiture en console de jeu. L'usage est évidemment pensé pour des situations précises : divertir les passagers lors d'un long trajet ou permettre au conducteur de s'offrir une session de jeu en attendant la recharge de son véhicule électrique.

Quels véhicules sont concernés au lancement ?

Pour l'instant, le public visé est assez restreint. Le déploiement se fera via la plateforme webOS Automotive de LG, qui n'équipe qu'une poignée de modèles récents.

Les premiers constructeurs à en bénéficier sont Kia (avec les EV3, EV4, EV5 et le nouveau Sportage) ainsi que Hyundai. L'équation est donc simple : il faudra posséder l'un de ces véhicules, être abonné au Game Pass Ultimate et disposer d'une connexion de données mobile pour la voiture. Un diagramme de Venn qui, au départ, ne concernera qu'une niche d'utilisateurs.

Est-ce vraiment l'avenir du jeu en voiture ?

Ce partenariat stratégique est avant tout une preuve de concept et une illustration de la vision à long terme de Microsoft. Si l'idée est séduisante, elle se heurte à des défis techniques évidents, notamment la stabilité de la connexion réseau en déplacement et la qualité vidéo du streaming, un point sur lequel le Xbox Cloud Gaming est encore attendu au tournant.

Pour l'instant, il s'agit plus d'une vitrine technologique que d'une fonctionnalité destinée au grand public, mais elle dessine clairement les contours du futur du divertissement embarqué, où la frontière entre les plateformes de jeu continue de s'estomper.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faudra-t-il une console Xbox dans la voiture pour jouer ?

Non, absolument pas. Le système repose entièrement sur le cloud gaming. Les jeux sont exécutés sur les serveurs de Microsoft et diffusés en streaming sur l'écran de la voiture, à la manière de Netflix. Seule une manette Bluetooth et un abonnement Game Pass Ultimate sont nécessaires.

Sera-t-il possible de jouer en conduisant ?

Non. Pour des raisons de sécurité évidentes, la fonctionnalité ne sera accessible que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Elle est principalement destinée aux passagers ou au conducteur durant une pause (par exemple, lors de la recharge d'un véhicule électrique).

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible en France ?

Aucune date précise n'a été communiquée. Le déploiement dépendra de l'intégration de la plateforme webOS ACP par les constructeurs automobiles dans leurs modèles vendus en Europe. Il faudra donc suivre les annonces de Kia et Hyundai pour le marché français.